Lizy Tagliani reveló la dura historia de vida de su mamá: “Había tenido un montón de hijos, yo me enteré de grande”

Lizy Tagliani volvió a recordar algunos de los momentos que marcaron su infancia al repasar la relación con su madre y el contexto familiar en el que creció. Entre anécdotas cotidianas y recuerdos de una etapa atravesada por distintas dificultades, la conductora reconstruyó parte de una historia personal que forma parte de sus orígenes y que le permitió comprender aspectos que descubrió muchos años después. Con el paso del tiempo, esos recuerdos también se conectaron con detalles que permanecieron en una faceta poco conocida de su vida.

Entre la pobreza y la vergüenza: Lizy Tagliani habló de la historia de su mamá

En el Día de la Madre, Lizy Tagliani compartió un video en el que repasó algunos de los recuerdos más significativos de su infancia y la relación que mantuvo con su mamá. A través de ese testimonio, la conductora volvió a poner en palabras experiencias vinculadas a la pobreza, la discriminación que atravesó durante su niñez y el acompañamiento permanente que recibió dentro de su hogar, incluso en contextos de muchas carencias.

Lizy Tagliani

En el relato, la participante de MasterChef Celebrity recordó cómo era la vida cotidiana cuando era chica. “A los 7 años yo ya sabía que quería ser mujer”, expresó. También describió escenas vinculadas a la situación económica de la familia, cuando su madre preparaba la comida con los recursos disponibles. Según explicó, compartían preparaciones hechas con pan, aceite y tomate en un calentador que utilizaban para cocinar. Con el paso del tiempo comprendió el contexto que atravesaban, aunque en aquel momento formaba parte de su rutina.

Por su parte, Lizy Tagliani habló sobre sentimientos que tuvo durante la infancia y que con los años resignificó. Contó que en ocasiones sentía vergüenza de la situación que vivían y de algunas circunstancias relacionadas con la pobreza. Recordó, por ejemplo, los recorridos al almacén del barrio junto a su madre y cómo ocultaba algunos papelitos donde estaban anotados los encargos porque le daba pudor que ella no supiera leer ni escribir. Sin embargo, destacó que siempre recibió apoyo y contención dentro de su casa.

Lizy Tagliani

Uno de los aspectos más importantes de ese recuerdo estuvo relacionado con su identidad de género. La conductora relató que cuando regresaba llorando por las burlas que recibía en el barrio, su madre le preguntaba quién creía que era realmente. “Si yo llegaba llorando porque me decían ‘maricón’ en la esquina de mi casa, ella decía: ‘¿Y vos qué sos?’. Y yo le respondía que era una nena”, recordó. Según contó, la respuesta de su mamá era alentarla a sostener aquello que sentía y explicarlo sin miedo.

Lizy Tagliani reveló los secretos que conoció de su madre siendo una adulta

Las palabras compartidas por Lizy Tagliani durante el Día de la Madre volvieron a conectar con otros relatos que había realizado sobre su historia familiar. En 2025, durante una conversación con Héctor Maugeri para +CARAS, repasó distintos episodios de la infancia y describió las condiciones en las que creció. “De chica vivía en una piecita en Burzaco. No teníamos baños y tenía que salir a buscar agua a tres cuadras con baldes. Pasamos cosas muy feas; el hambre fue lo menos feo de todo lo que vivimos”, señaló al recordar su niñez.

Lizy Tagliani en +CARAS

Otro de los capítulos que más la impactó llegó cuando descubrió detalles desconocidos sobre la historia de su madre. En una conversación con Marley en El Show del Verano (LUZU TV), la humorista explicó que durante muchos años creyó ser hija única. Sin embargo, ya de adulta comenzó a conocer información que le permitió reconstruir parte del pasado familiar. “Había tenido un montón de hijos, pero yo me enteré de grande. Yo nunca pensé, yo pensé que era hija única”, reveló.

Según relató, los datos surgieron a partir de conversaciones con familiares que conocían parte de la historia. Lizy Tagliani contó que, según lo que pudo reconstruir junto a sus tías, los hermanos fueron separados cuando eran pequeños y enviados a distintos lugares. También relató que le explicaron que su mamá habría regresado teniendo 11 años y que había atravesado una maternidad temprana. Parte de esa historia permaneció durante años prácticamente desconocida para ella.

Lizy Tagliani encontró en los recuerdos sobre su madre una oportunidad para reconstruir parte de su historia familiar y comprender situaciones que conoció con mayor profundidad en la adultez. Entre experiencias de la infancia, relatos transmitidos por familiares y descubrimientos que llegaron con el paso de los años, la conductora volvió a poner en valor el vínculo que mantuvo con una de las figuras más importantes de su vida y el recorrido que ambas compartieron en contextos muy diferentes.

VDV