Lizy Tagliani abrió las puertas de su casa y mostró su jardín, repleto de verde, con una calesita y espacio para ocho mascotas

Lizy Tagliani convirtió su hogar en un espacio donde la vida familiar y los ambientes al aire libre ocupan un lugar central. Ubicada en Adrogué, la propiedad combina detalles inspirados en las casas tradicionales de la zona con sectores diseñados para el uso cotidiano, en una propuesta que prioriza la funcionalidad y la conexión con el entorno natural. Con un diseño que integra los espacios interiores con el exterior, cada rincón fue pensado para acompañar la dinámica diaria, adaptándose a sus actividades.

Amplio jardín y sectores pensados para la familia: Lizy Tagliani sorprendió con el jardín de su casa

Ubicada en Adrogué, la casa de Lizy Tagliani se destaca como un espacio pensado para la vida cotidiana y el disfrute familiar. Lejos de una decoración orientada exclusivamente a la estética, la conductora armó junto a Sebastián Nebot, su pareja, un hogar funcional, rodeado de naturaleza y adaptado a las necesidades de su día a día. La propiedad combina una impronta campestre con detalles contemporáneos y cuenta con amplios espacios interiores y exteriores.

Lizy Tagliani

Según contó en distintas oportunidades, la propiedad está en el barrio donde ella creció, manteniendo elementos que remiten a las casas tradicionales de la zona. El diseño incluye tejas, madera a la vista y una estructura que prioriza la conexión con el entorno. Con el paso del tiempo, el lugar fue adquiriendo una identidad propia y terminó convirtiéndose en el centro de reunión de su familia.

Desde el exterior, la casa de Lizy Tagliani presenta una combinación de tendencias y detalles rústicos. La fachada se destaca por la presencia de una chimenea y un balcón que aporta un estilo cálido al conjunto. En el interior, los grandes ventanales ocupan un lugar central en el diseño, permitiendo que la luz natural ingrese durante gran parte del día y ofreciendo vistas permanentes hacia el jardín.

La casa de Lizy Tagliani

En distintas oportunidades, la artista compartió imágenes en sus redes sociales que permitieron ver paredes en tonos claros que aportan un aire amplio y cuidado. La decoración evita la sobrecarga y apuesta por una estética simple en la que el verde del jardín se integra visualmente con cada uno de los espacios de la casa. Además, la distribución permite una circulación cómoda tanto para la familia como para sus mascotas.

El jardín de Lizy Tagliani, pensado para disfrutar en familia

Uno de los sectores más destacados de la casa de Lizy Tagliani se encuentra en la parte trasera. El jardín fue dividido en distintas áreas destinadas al descanso, el juego y la circulación. Un sendero organiza los recorridos y conecta los diferentes espacios al aire libre. Entre los elementos que más llaman la atención aparecen una calesita y un arco de fútbol que fueron incorporados especialmente para el disfrute de Tati, el hijo de la humorista.

El jardín de la casa de Lizy Tagliani

Además, en su Instagram, la conductora mostró que sumó un nuevo espacio recreativo pensado para su hijo. Allí instalaron una estructura de madera que combina distintos juegos en un mismo módulo. El sector cuenta con una pequeña casita elevada, un tobogán y una zona de columpios que permite aprovechar el espacio de forma dinámica y práctica. La propuesta fue diseñada para acompañar distintas actividades al aire libre y se convirtió en uno de los rincones más utilizados del jardín.

La zona exterior también incluye una amplia pileta ubicada junto a la galería principal. Este sector se integra naturalmente con el parque y funciona como una extensión de la casa durante los meses de temperaturas más cálidas. La cercanía entre estos sectores permite que todas las áreas se conecten visualmente, generando una sensación de amplitud y continuidad. Además de los espacios destinados a la familia, la propiedad fue adaptada para convivir con las mascotas de Lizy Tagliani, seis perros y dos gatos.

El jardín de la casa de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani encontró en su hogar un espacio donde el entorno natural, los ambientes conectados entre sí y las áreas destinadas a la vida cotidiana forman parte de una misma propuesta. Con una distribución que aprovecha el verde exterior y sectores especialmente incorporados para compartir en familia, la propiedad refleja cómo cada ambiente fue adaptándose a su rutina diaria.

VDV