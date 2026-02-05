Todas las fotos de escapada romántica de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: del romanticismo a las locuras en el avión

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hicieron una pausa en sus ajetreadas agendas laborales y decidieron realizar un viaje fugaz a Los Ángeles, donde se los pudo ver muy acaramelados y llenos de complicidad. La cantante juvenil compartió un carrusel de imágenes en su cuenta personal de Instagram en el cual combinó una serie de actividades que hicieron que sus fans celebraran su nueva aventura por este destino turístico tan emblemático de Estados Unidos.

Crece el amor entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

La publicación, que rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios, dejó ver distintas facetas del viaje de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: desde escenas íntimas y románticas hasta momentos descontracturados y divertidos. En una de las fotos que más repercusión generó, se los ve muy abrigados por las bajas temperaturas del invierno en Estados Unidos y llenos de complicidad.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul | Instagram

Él le sostiene con delicadeza la mano, mientras ella posa guiñando un ojo y sacando la lengua, imagen que generó miles de reacciones por parte de los usuarios. El propio mediocampista dejó su huella pública al escribirle: “Qué linda sos”, manifestando una vez más su amor por la intérprete.

Tini Stoessel | Instagram

Un viaje de placer, pero también de trabajo

Tini Stoessel se encuentra a pocos días de viajar a Chile para continuar con su gira Futttura, por lo que este viaje funcionó como una pausa estratégica antes de retomar los compromisos profesionales. Sin embargo, fiel a su impronta única, la intérprete no armó un relato lineal en redes sociales: el carrusel combinó selfies en el auto, postales urbanas y momentos espontáneos con amigos, transmitiendo un mensaje claro de disfrute sin estructuras rígidas.

Uno de los tramos que más llamó la atención fue el vuelo en un avión privado, donde se la vio acompañada por su círculo cercano. Las imágenes, compartidas en blanco y negro y sin una estética definida, muestran al grupo cantando y saltando dentro de la aeronave, en una escena que reflejó pura euforia. Luego, ya en tierra, la cantante posó sentada en la escalinata del avión con un gesto de satisfacción que sintetiza el espíritu del viaje.

Tini Stoessel | Instagram

Pero no todo fue ocio. Entre paseos, rutinas de gimnasio y ratos de ocio, la artista también dejó pistas de su presente creativo al retratarse dentro de un estudio de grabación. Esa imagen confirmó que su traslado a L.A tuvo, además de su costado romántico, un objetivo profesional. La música continúa siendo su prioridad y cada movimiento parece estar alineado con la construcción de su proyecto artístico.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue su visita a una reconocida casa de pelucas. El pelo es una pieza clave en la identidad visual de la cantante, y a lo largo de su carrera demostró una versatilidad constante en sus looks. Esta nueva incursión estética anticipa posibles cambios de imagen para futuras presentaciones o producciones musicales, reafirmando su cuidado por cada aspecto de su figura pública.

Con esta escapada romántica y laboral, Tini Stoessel mostró el equilibrio que buscan entre el amor con Rodrigo de Paul, la amistad y el trabajo. Entre gestos románticos, risas sobre el cielo y horas de estudio, la artista expuso una vez más su intimidad de manera cuidadosa, dejando bien en claro que su noviazgo atraviesa una etapa de disfrute pleno y exposición sin filtros.

NB