Julieta Prandi mostró cómo quedó su nuevo jardín: césped sintético, piscina clásica y plantas para atraer buena energía

Julieta Prandi volvió a abrir las puertas de su intimidad y esta vez lo hizo para revelar la transformación total de uno de los espacios más personales de su casa: su acogedor jardín. A través de un video grabado con su propio celular, la modelo mostró en su cuenta personal de Instagram el antes y el después de un patio que, según contó, estaba completamente deteriorado. La renovación incluyó la colocación de alfombras de césped sintético color verde, una decisión que no solo cambió la estética sino también la funcionalidad del lugar.

El paso a paso del rotundo cambio del jardín de Julieta Prandi

En las últimas horas, Julieta Prandi explicó por qué decidió intervenir este espacio desde cero. "Mi jardín estaba detonado. Necesitaba de este verde, este cuidado y esta dedicación. Si a vos te pasa como a mí que tenés perros y el pasto no dura…", expresó mientras recorría el lugar y filmaba en detalle. En las primeras imágenes se observa un terreno castigado, con sectores sin pasto natural y una superficie despareja que evidenciaba el desgaste del uso diario.

En este marco, la actriz detalló que la situación tenía una causa concreta: la convivencia con sus mascotas. "Yo tengo dos perros muy grandes que, obviamente, hacen de las suyas en la vida cotidiana. El pasto se había quemado por completo y el jardín era un verdadero desastre", relató en una voz en off que acompañó el video compartido en sus redes sociales. Frente a ese panorama, decidió recurrir a profesionales especializados en diseño y reacondicionamiento de exteriores.

Según contó, el trabajo fue integral y minucioso. "Vinieron, nivelaron toda la superficie, mezcla de tierra y arena, dejaron el terreno impecable, colocaron la base y me instalaron un césped sintético espectacular", agregó. La colocación de alfombras de césped sintético verde permitió lograr un acabado uniforme, prolijo y resistente, ideal para un hogar con mascotas y tránsito constante. El resultado no sólo resolvió el problema de resequedad, sino que además revitalizó visualmente todo el entorno.

Julieta Prandi resaltó su jardín potenciando el lujo y el confort que la rodea

El nuevo manto verde que eligió Julieta Prandi para su hogar potencia la vista de la imponente piscina clásica, que se convierte en uno de los ejes centrales del jardín renovado. A su alrededor, los canteros lucen plantas de hojas verdes intensas, donde se destaca especialmente el bambú, elegido tanto por su elegancia como por la energía positiva que, según el feng shui, aporta al hogar. La combinación genera una postal armónica y fresca, pensada para disfrutar al aire libre durante las calurosas tardes de verano.

La transformación también resignificó el espacio como un lugar de reuniones familiares y descanso. Con el pasto artificial siempre verde y un entorno cuidado, esta área exterior se presenta como un escenario listo para ser vivido: jugar, compartir, relajarse y contemplar. La estética ordenada y natural crea una atmósfera de paz que dialoga con la arquitectura clásica de la piscina y la vegetación creada con plantas de hojas verdes colocada en la zona perimetral.

Feliz con el resultado, Julieta Prandi cerró el video con entusiasmo: "Ahora mi jardín está verde y radiante, tal como siempre lo soñé. Puedo jugar, disfrutarlo y, sobre todo, contemplarlo, porque a mí me da mucha paz verlo así: verde, divino y bien cuidado". Y remató, emocionada: "Miren lo que es esto, estoy chocha. Es hermoso, quedó increíble y estoy súper feliz".

