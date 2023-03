Lollapalooza 2023: quiénes son los artistas que llegan por primera vez a la Argentina

En la cuenta regresiva de Lollapalooza Argentina 2023, los organizadores del festival confirmaron que Twenty One Pilots será uno de los headliners del megafestival de música que tendrá lugar del 17 al 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con una gran propuesta de artistas internacionales y locales.

La de 2023 será la octava edición en Argentina de Lollapalooza, uno de los festivales de música internacional más importantes del mundo.

La grilla del evento muestra a tres artistas destacados que nunca antes se presentaron en suelo argentino entre los que se encuentran al rapero Drake, que convierte en hit todo lo que toca, Billie Eilish, la estrella que llegó para patear el tablero del pop, y Lil Nas X, que viene inyectando aire fresco en el rap.

Quién es Drake, el rapero que llega al Lollapalooza Argentina 2023

Con 30 años -y apenas una década de carrera profesional en la música- Drake no para de hacer historia. El rapero canadiense acumula un total de 20 canciones entre los puestos 1 y 89, marca con la que superó a Justin Bieber, que logró 17 temas y hasta a Los Beatles, que sumaron 14 temas en abril de 1964. Desde uno de sus primeros sencillos, Best I Ever Had, en 2009, no hubo una sola semana en la que Drake no apareciera en el ranking Billboard 100 Hot.

Drake

En 2016 logró el cuarto puesto en el ranking Forbes de los cantantes de hip-hop con más ganancias del mundo, con una cifra anual de 39 millones de dólares.

Quién es Billie Eilish, la artista que se suma al Lollapalooza 2023

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell nació en 2001 y es conocida simplemente como Billie Eilish. La joven es una cantante y compositora estadounidense. Adquirió fama como artista cuando tenía 13 años, a raíz del sencillo "Ocean Eyes" que se publicó en 2015 en SoundCloud y volvió a lanzarse con un vídeo musical en YouTube en 2016, a la edad de 14 años, lo que la convirtió en un fenómeno viral.

Billie Eilish

En los premios Grammy de 2020 recibió un total de seis nominaciones, de las cuales ganó cinco, entre estas Álbum del Año por When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, con lo que se convirtió en la artista más joven en ganar dicho galardón, superando a Taylor Swift. Asimismo, ganó los premios a Mejor Artista Nuevo, así como Canción y Grabación del Año por "Bad Guy", convirtiéndose en la segunda artista de la historia en ganar las cuatro categorías generales en la misma noche.

Quién es Lil Nas X, más rap en el Lollapalooza 2023

Nacido en 1999 en Atlanta (Georgia), Montero Lamar Hill, conocido como Lil Nas X, proviene de una familia de origen británico por parte de padre y dominicano por parte de madre.

Lil Nas X

Lil Nas X se ha convertido en un auténtico fenómeno LGTB gracias a sus interacciones en redes sociales. El cantante nunca ha ocultado su homosexualidad y, de hecho, ha presumido de su orientación sexual habitualmente, especialmente en los videoclips de sus canciones.

Tras siete inolvidables ediciones, Lollapalooza Argentina se ganó un lugar privilegiado en el corazón y en el calendario de los amantes de la música, constituyéndose como una fecha central en la agenda cultural del país y de la región.

cs.