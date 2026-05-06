Así es el hotel de Juliana Awada y su sobrina en el que pasan sus días en Brasil: frente al mar, con spa privado y natural

Juliana Awada disfruta de los días en Brasil junto a su sobrina, Chiara Rossi, en un hotel frente al mar que se convirtió en escenario de descanso y momentos compartidos. La elección del lugar refleja una propuesta pensada para la calma, disfrutando el spa privado, de los espacios que invitan a desconectar y aprovechar la serenidad del entorno natural.

Frente al mar y conectado con la naturaleza: El exclusivo hotel de Juliana Awada para sus vacaciones en Brasil

Juliana Awada eligió Brasil para disfrutar de unos días de descanso junto a su sobrina Chiara. A través de sus redes sociales compartió imágenes que reflejan la experiencia en el exclusivo Hotel Fasano en sus sedes de Rio de Janeiro y Angra dos reis, un refugio frente al mar que combina lujo, diseño y naturaleza. La escapada se destacó por sus tardes en el spa privado y momentos de relajación en la playa.

Juliana Awada y su sobrina Chiara

Los posteos en redes sociales que realizó la empresaria evidenciaron parte de los detalles más destacados de su alojamiento, donde se aprecian detalles en madera oscura y mobiliario con formas irregulares. El lugar se distingue por su diseño elegante pero manteniendo una estética relajada. Cada espacio está pensado para integrarse con el paisaje, logrando una conexión constante con el entorno natural.

En la imagen que más llamó la atención de los seguidores de Juliana Awada, aparece en el balcón vidriado de su habitación, disfrutando del atardecer con el mar y las montañas de fondo. La postal dejó entrever parte de la esencia del viaje para ella y su sobrina, donde la calma, la desconexión y el contacto con la naturaleza se vuelven protagonistas.

Juliana Awada

Uno de los grandes protagonistas del hotel es su piscina infinita en la terraza, que parece perderse en el Atlántico. Allí, entre reposeras blancas y sombrillas, la diseñadora disfrutó de tardes de sol junto a Chiara. El diseño también acompaña esta sección, donde distintos espejos de madera oscura y forma irregular adoran el espacio con un concepto contemporáneo.

El spa privado y las vistas de lujo del hotel de Juliana Awada en Brasil

El spa privado fue otro de los escenarios elegidos por Juliana Awada y su sobrina Chiara. En las fotos se las ve con batas, bebidas y un ambiente revestido en madera que transmite serenidad. El espacio ofrece tratamientos corporales, masajes y experiencias sensoriales diseñadas para desconectar del ritmo urbano.

Juliana Awada y su sobrina Chiara

En sus redes, la empresaria acompañó las imágenes con un mensaje que dejó ver cómo disfrutó de su descanso. “Angra dos Reis e Río, la ciudad maravillosa: amaneceres dorados, el abrazo del mar, la naturaleza, la cultura y la arquitectura. Todo al ritmo de la música y los sabores más intensos. Con Chiara, atesorando momentos que quedan en el alma”, escribió.

En la publicación de Juliana Awada en Instagram, también permitió ver cómo aprovechó la amplia variedad de frutas que ofrecía el hotel, manteniendo su tendencia hacia alimentos naturales. La estadía de la ex primera dama y Chiara en Rio de Janeiro reflejó una propuesta que se centró en descanso frente al mar, tardes de spa y momentos compartidos en un entorno único, conectando naturaleza con lujo en cada rincón.

Las fotos de Juliana Awada en Brasil

Juliana Awada disfruta de unos días en Brasil junto a su sobrina en un exclusivo hotel frente al mar que se convierte en escenario de descanso y momentos compartidos. La elección del lugar refleja una propuesta pensada para la calma, con espacios que invitan a desconectar y aprovechar la serenidad del paisaje.

VDV