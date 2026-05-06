Así es Chiara, la sobrina de Juliana Awada que sigue un camino diferente al de su familia y triunfa por su cuenta

Este miércoles 6 de mayo, Juliana Awada deslumbró en sus redes sociales compartiendo una de las postales más increíbles de su viaje junto a su sobrina Chiara Rossi, la hija de su hermana Zoraida Awada. “Con Chiara, atesorando momentos que quedan en el alma”, escribió la ex primera dama junto a un carrusel de fotografías en las que destacó postales gastronómicas, paisajes de ensueño y la compañía de la joven de 30 años. Inevitablemente, todas las miradas recayeron en la muchacha quien suele aparecer en sus publicaciones mostrándose visiblemente unidas.

Chiara Rossi, la sobrina bajo perfil de Juliana Awada

Chiara, la sobrina de Juliana Awada, optó por un camino diferente al de toda su familia. Lejos del rubro textil o de los medios, ella se define, de acuerdo al perfil comercial que mantiene en Instagram, como experta en pastelería y triunfa con su propio emprendimiento gastronómico.

En reiteradas oportunidades, la especialista en platos dulces se mostró junto a la diseñadora compartiendo la pasión por la cocina. Incluso, ellas mismas contaron que son las que se dedican a preparar los menús en reuniones familiares. No obstante, para Chiara el diseño gastronómico es crucial en su emprendimiento.

En cada una de los posteos que comparte, se ve como adquirió esta disciplina como estilo de vida. La misma, consiste en combinar cocina, arte, diseño para transmitirle al usuario una experiencia única lleno de sabores y tentaciones desde lo visual. En otras palabras, no se trata solo de cocinar rico, sino de pensar todo lo que rodea a la comida y jugar con todos los sentidos: cómo se ve, cómo se presenta, cómo huele, qué sensación genera y qué historia cuenta.

Chiara Rossi con su tía Juliana Awada | Instagram

Todas estas herramientas constituyen un plus para los clientes de la joven chef quien se destaca en panificados, tortas frutales y hasta cuenta con su propia huerta para llevar sabores frescos y recién cosechados a las mesas de los comensales. Todas estas características, la sumergen en la cocina de autor típica de la cocina gourmet o de élite.

Chiara Rossi, sobrina de Juliana Awada | Instagram

El camino de Chiara Rossi, la sobrina de Juliana Awada

Según deslizó en la última publicación para el día del niño, desde su infancia tenía en claro que se quería dedicar a la gastronomía. Con el tradicional gorro de cocinero blanco y un delantal rojo, Chiara compartió una fotografía de su niñez. Asimismo, desde hace casi un año, la sobrina de Juliana Awada decidió renovarse y expandir el alcance de su proyecto empresarial. A través de un post, contó que decidió renovar su perfil en la famosa red social de la camarita. “Momento de renovación. Esta cuenta de Chiara Cocina, empezó hace muchos años compartiendo recetas de cocina hasta llegar a lo que hoy todos conocen: venta de tortas. Pero, había muchas otras cosas sucediendo… otros trabajos relacionados a la gastronomía que me entusiasman tanto como la pastelería”, explicó.

Chiara Rossi, sobrina de Juliana Awada | Instagram

En esta línea, organizó sus actividades comerciales y reveló que dio comienzo a un local de pastelería y panadería el cual mantiene en sociedad. Tras redireccionar a los usuarios interesados en esta nueva unidad de negocio, señaló que en su cuenta personal va a compartir todo lo que hace a su universo personal. “En @chiara.cocina me animaré a mostrarles todas mis otras versiones como cocinera, diseñadora industrial, diseñadora de alimentos, estilista de mesas, creadora de recetas, directora de arte creativo y fotógrafa”, sostuvo dejando en claro su versión polifacética.

Chiara Rossi con su tía Juliana Awada | Instagram

Por su parte, se puede observar cómo Juliana Awada mantiene contante interacción en cada paso y en cada publicación que realiza su sobrina Chiara Rossi, como señal de apoyo y admiración al camino que eligió del cual está construyendo su propia historia. Así, tía y sobrina no sólo comparten el linaje familiar, sino que también la pasión por el arte culinario y los pequeños gestos que abrigan el alma.

NB