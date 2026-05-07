Juliana Awada dejó en claro que es una influencia de la moda cómoda y effortless, remarcando siempre su elegancia y apuestas por las tendencias. Sin embargo, en los últimos días, decidió hacer una escapada tía-sobrina a Brasil, donde le sumó una búsqueda por lo sensual y los colores pasionales para la temporada de verano. Fue así que, en su último día y en una tarde de chicas, deslumbró con un canchero look, compuesto de una cartera exclusiva y zapatos comfy.

Las vacaciones de Juliana Awada y su sobrina

El canchero y cómodo look de Juliana Awada para una tarde de chicas en Brasil: cartera exclusiva y zapatos comfy

En los últimos días, Juliana Awada se robó las miradas de las redes sociales y medios de comunicación, al mostrar un lujoso y relajante viaje por Brasil. La empresaria se mostró acompañada de su sobrina Chiara, con quien desplegó increíbles apuestas para la temporada del verano 2026-2027. Entre estampados, transparencias y mucha sensualidad, se destacó el look que lució para su último día de vacaciones, que se volvió el ideal para una tarde de chicas en la ciudad del país vecino.

La encargada de compartirlo fue su sobrina, quien mostró a su tía sonriente, cargando bolsas y frente a un restaurante de la ciudad. Awada lucía una cómoda pollera verde militar con una musculosa total white, inspirada en los looks cancheros y sensuales del estilo "off-duty". Sin embargo, lo que se robó la atención fue el exclusivo bolso Loewe tradicional con un cuerpo clásico tejido a mano. Tanto las correas y asas superiores como el logo en el centro del mismo son tubulares en piel de ternera, formando así una pieza de 950 euros. Para combinar los detalles marrones, optó por unas sandalias veraniegas planas, con tiras y hebillas, y acabado en punta redonda.

El canchero y cómodo look de Juliana Awada para una tarde de chicas en Brasil

Colores y transparencias: el verano y la moda para Juliana Awada

Juliana Awada se alejó de las polémicas y los escándalos de la ciudad de Buenos Aires, para adentrarse en unos días a puro relax y gastronomía de lujo. Sin embargo, y como buena fanática de la moda, terminó imponiendo algunas de las tendencias que observa para el próximo verano 2026-2027.

En las postales que compartió en su cuenta de Instagram, se alejó de su usual estilo campestre y effortless para darle una oportunidad a las prendas sensuales y los colores llamativos. Entre vestidos tejidos, faldas cortar e irregulares y bikinis estampadas, la empresaria dejó en claro que se aproximará el color y los blancos, como manera de acompañar a los días bajo el sol y los divertidos momentos en la playa, contrario completamente a lo que es el invierno.

El verano y la moda para Juliana Awada

Sin embargo, los expertos de la moda no dejaron pasar el canchero y cómodo look "off-duty" que optó para una tarde de chicas en Brasil. Juliana Awada impuso el conjunto musculosa falda, y lo elevó con una exclusiva cartera y zapatos comfy para recorrer la ciudad. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en destacarlo como su favorito, y los halagos llegaron a los comentarios. La empresaria disfrutó de una escapada con su sobrina, donde se llenó de energía para volver a su trabajo en Buenos Aires.

A.E