Qué es el diseño gastronómico, el exitoso negocio de Chiara Rossi, la sobrina de Juliana Awada

En los últimos días, Juliana Awada decidió irse en una escapada a la playa con su sobrina, Chiara Rossi. Las divertidas fotos de ambas, junto con las postales de los platillos deliciosos que disfrutaron, generaron curiosidad sobre la integrante de la familia que la acompañó en sus días a Brasil. La joven es una reconocida pastelera, que ha sido parte de importantes eventos de celebridades. Sin embargo, en su cuenta de Instagram, ella se describió como diseñadora gastronómica, apuntando al exitoso negocio de elaboración de platos.

Los días relax de Juliana Awada y Chiara Rossi

¿Qué es el diseño gastronómico, a lo que se dedica Chiara, la sobrina de Juliana Awada?

"La comida entra por los ojos" es una reconocida frase del mundo de la gastronomía y la psicología alimentaria, destacando que la presentación visual es crucial para la experiencia culinaria . Chiara Rossi sabe esto muy bien, y por eso busca que cada uno de los pasteles que prepara para su clientela se vea de la mejor manera posible, al mismo tiempo que busca un equilibro en la imagen que publicita en redes sociales. Es así como apuntó su carrera en la pastelería al diseño gastronómico, o "food design", una técnica que se especializa en la preparación del plato.

Chiara Rossi

Según Barcelona Culinary Hub, esta disciplina combina diseño, gastronomía, psicología y comunicación, trabajando no solo sobre la estética de un plato, sino también sobre la forma en que se construye toda la experiencia alrededor de la comida. Es por eso que en sus posteos muestra el final de la preparación, y un video dando el paso a paso que la llevó a diseñar sus postres para que se luzcan de la mejor manera posible.

Esta carrera que fusiona la pastelería con el diseño la llevó a crecer en su cuenta personal, con más de 43 mil seguidores, en sus trabajos con celebridades, y a formar un exitoso negocio junto a su compañero de cocina, denominado Pan Barro. Ambos construyeron un local pastelero y panadero, donde los colores y la preparación estética se vuelve lo central en cada comida que se vende.

Chiara Rossi y el diseño gastronómico

Pastelería y panadería: el exitoso negocio de Chiara Rossi

Chiara Cocina y Pan Barro decidieron fusionar sus platillos estrellas y construir así Orlaya, un local en Pilar donde las celebridades y los fanáticos de la panadería y pastelería pueden ir a disfrutar de los mejores postres. El mismo fue compartido en diversas ocasiones por Juliana Awada, quien es una fanática de las recetas de su sobrina. Sin embargo, le dan una importancia muy fuerte a la preparación y lo que ocurre en las cocinas del lugar, invitando a todos a experimentar clases y ferias que los acerquen a sus comidas favoritas.

Orlaya, el exitoso negocio de Chiara Rossi

Chiara Rossi, la sobrina de Juliana Awada, es una reconocida pastelera y diseñadora gastronómica de la Argentina. Elegida por muchos famosos, la joven demostró que la comida no solo se disfruta al momento de servirla, sino que, desde la elección de los ingredientes hasta cómo prepararla para su presentación, los detalles son los que se terminan luciendo en el plato. Es así como le da importancia a cada plato, ya sea en sus posteos de Instagram como en los cursos y ferias que presenta en su exitoso negocio compartido.

A.E