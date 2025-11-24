El look de princesa de Mía, la hija de Romina Uhrig, en su fiesta de 15: bordado, brillos y volumen

Este fin de semana, Romina Uhrig y su hija Mía fueron las grandes protagonistas de una noche de ensueños: la adolescente celebró sus 15 años en un lujoso salón especialmente ambientado para la ocasión. La ex participante de Gran Hermano compartió en su cuenta personal de Instagram los momentos más emotivos de una velada repleta de emoción, glamour y despliegue estético, donde la quinceañera brilló como la figura central de un festejo pensado para destacar su personalidad y su estilo. Entre luces cálidas, decoración romántica y una puesta pensada al detalle, el evento se transformó en una verdadera postal de un cuento de hadas.

El increíble vestido de la hija de Romina Uhrig

La propia Romina Uhrig se encargó de mostrar en la famosa red social de la camarita los detalles más íntimos del festejo, donde logró coordinar los looks de toda la familia. Desde el peinado hasta la selección de las telas y bordados, cada elección tuvo la intención de potenciar la estética de una noche soñada. En ese marco, la ex GH, las hermanitas - Nina y Felicitas- y la homenajeada apostaron por una armonía visual que combinó brillo, sutileza y una impronta moderna, logrando una imagen homogénea que captó todas las miradas.

Romina Uhrig y su hija Mía | Instagram

El estilismo de Mía fue el centro de atención: la adolescente eligió un vestido blanco confeccionado en tul bordado que mezcló volumen tradicional con un corset con berletes finos y escote en forma de corazón. La falda estuvo compuesta por el diseño evasé con volumen que aportaba movimiento y delicados brillos que aportaron destellos de luz. Esta combinación generó que la joven se viera como una verdadera princesa, donde la estructura clásica se fusionó con un diseño fresco y cómodo para una velada llena de sorpresas.

Uno de los aspectos más comentados fue la apuesta por los brillos sutiles, un recurso que permitió que el vestido captara la luz sin caer en excesos. El resultado fue un look que se distinguió por su elegancia juvenil, especialmente pensado para resaltar la frescura propia de la edad sin perder autenticidad. El detalle de los breteles finos y la delicadeza del bordado terminaban de completar una pieza que equilibró lo romántico con lo moderno.

Los looks twins de Mía, Romina Uhrig y sus hermanitas

Felicitas y Nina, las hijas menores de Romina Uhrig, llevaron soleros en tono beige con faldas de tul y tiaras haciendo juego, un conjunto que aportó armonía visual y reforzó la idea de unidad entre las tres hermanas. Sus outfits, diseñados con una paleta de colores cálida, añadieron una pincelada angelical al conjunto general y acompañaron sin competir el look central de la homenajeada. En otras palabras, cada una de ellas formaba parte de una postal digna de admirar.

Romina Uhrig y sus tres hijas | Instagram

Por su parte, la elección del vestuario de la ex diputada nacional acompañó el perfil glamoroso del evento sin perder de vista el protagonismo de su hija: optó por un diseño al cuerpo, strapless, en tono nude trabajado con pailletes, que sumó brillo y sofisticación. Asimismo, complementó su look con aritos colgantes de estrás y un peinado tirante donde sujetó su cabello, estilizando sus facciones y dándole un aire de frescura.

Romina Uhrig y todos los invitados de la fiesta de 15 de Mía | Instagram

Entre vestidos pensados al detalle, una ambientación soñada y un clima cargado de emoción, la fiesta organizada por Romina Uhrig logró transmitir una identidad estética sólida y un estilo propio que convirtió la noche en un recuerdo inolvidable para todos aquellos que la acompañaron a disfrutar de su noche. Cabe destacar que entre los invitados se encontraban: Juli Poggio, Marcos Ginocchio, Alfa, el Cone, Thiago Medina, Camilota, Daniela Celis y Ulises Apostolo; tíos adoptivos de la cumpleañera que encontró en los amigos de su madre un gran lazo que los convirtió en familia.

NB