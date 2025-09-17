La reacción de Yanina Latorre al enterarse que Romina Uhrig la demandó: “Me tiene envidia”

Recientemente Romina Uhrig presentó una demanda contra Yanina Latorre por calumnias e injurias, luego de que la conductora la llamara “dipuchorra” en televisión y la criticara por las causas judiciales en las que está imputada, que también involucran a su ex, Walter Festa. La ahora influencer se ampara en la presunción de inocencia y busca defender su imagen.

Romina Uhrig

Fue durante una emisión en Los Profesionales de Siempre que Romina Uhrig explicó los motivos de la denuncia: “Me cansé de que me difamen. Me daña un montón en lo laboral porque hay mucha gente que le cree. Yo sé lo que soy, sé todo lo que pasé y esto ya es una maldad muy grande”. Además, reveló el verdadero motivó de la denuncia, asegurando que no es recibir disculpas ni dinero, sino que Latorre deje de hablar de ella: “No quiero ni disculpas ni dinero, quiero que deje de hablar de mí”.

La respuesta directa de Yanina Latorre a la denuncia de Romina Uhrig

Tras hacerse pública la noticia, Yanina Latorre en diálogo con Florencia de la V expresó: “Que vaya a laburar. La envidia que me tiene”. Más tarde, en su programa de El Observador, agregó con ironía: “Me dice Dora que Romina hoy dijo que me va a meter presa… ¿Una mina que está procesada tiene el tupé de amenazarme? Besá por donde camino, soy la mina más decente del mundo”.

La conductora defendió su postura financiera y la transparencia de su familia: “A mí me podés revisar el banco, las cuentas, y los gastos se saben de dónde salen, del trabajo. Somos una familia de trabajadores”.

Yanina Latorre contundente en Sálvese quién pueda

Yanina Latorre amplió su respuesta en Sálvese Quien Pueda, cuestionando la efectividad de la denuncia: “Yo juzgo lo que ella hizo, teniendo todas sus causas y recibos de sueldo acá. Va a demandar a todos los que opinaron de ella?”, comenzó contundente la conductora.

Yanina Latorre

Además, Yanina Latorre hizo pública la percepción que tiene Romina Uhrig: “En Moreno los detestan, me hablan vecinos todos los días. Ella fue a Gran Hermano y mintió con que no tenía plata y hacía las uñas, mientras estaba con su marido flojo de papeles”. Filosa como siempre, la conductora finalizó: “Yo lo único que hice fue hacer mi trabajo, tener papeles, enumerar y después opinar”.