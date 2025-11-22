Así fue el cumpleaños de 15 de Mía, la hija de Romina Uhrig: rodeada de famosos, show de L-Gante y descontrol con los ex Gran Hermano

Este viernes 21 de noviembre, Romina Uhrig celebró los 15 años de su hija Mía con un festejo que no pasó desapercibido y generó el interés de sus seguidores y del público en general. Las imágenes más conmovedoras fueron compartidas en redes sociales donde tanto ella como sus invitados famosos deslizaron las postales más destacadas de la noche mágica de la adolescente y su madre.

Entre los que asistieron al tan esperado festejo se destacaron las figuras de ex Gran Hermano como así también la presencia estelar de L-Gante, quien brindó un show para chicos y grandes. Al evento no le faltaron condimentos: el Cone, Marcos Ginocchio y Alfa protagonizaron un emotivo momento al interpretar Thinking out loud de Ed Sheeran; un espectáculo que generó repercusiones en la web.

Romina Uhrig y sus hijas | Instagram

La gran fiesta que organizó Romina Uhrig para su hija Mía

Pese a ya no estar en pantalla, Gran Hermano marcó a una generación de consumidores en redes sociales. A tal punto que se creó una comunidad que los sigue a sol y a sombras, por lo que el festejo de la hija de Romina Uhrig no pasó desapercibido entre sus seguidores. Asimismo, la presencia de los invitados famosos también provocó la reacción de los usuarios en la web. Entre ellos se hicieron presentes: Juli Poggio, Marcos Ginocchio, Alfa, el Cone, Thiago Medina, Camilota, Daniela Celis y Ulises Apostolo.

Además, también asistió Pilar Smith, la prestigiosa periodista de espectáculos, como así también la banda de cumbia Soñadores de Barrio (SDB) y hasta el mediático cantante Elian Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

La magnitud de la presencia de estas personalidades de la farándula amplió el carácter mediático del evento, ya que cada uno de ellos compartieron pequeños fragmentos de lo que fue la velada de la cumpleañera.

Romina Uhrig | Instagram

Romina Uhrig enterneció a todos al bailar el vals con su hija

Mia Uhrig es la primera hija de Romina Uhrig, quien también es madre de Felicitas y de Nina. Desde sus apariciones públicas, la ex diputada nacional destacó su crianza monoparental con su primogénita, por lo que la realización de esta noche soñada representó una doble satisfacción para ambas. Tal es así que juntas bailaron el vals con la canción Perfect de Ed Sheeran, una acción que enterneció a todos.

Por otra parte, la ex concursante de GH matcheó su look con el de la homenajeada y las pequeñas hermanitas: todas ellas eligieron un tono champagne. Las menores lucieron cabello semi recogido con coronas a todo. Su madre, el pelo atado que le caía sobre su lateral derecho, mientras que la quinceañera tuvo un peinado al natural donde se destacaron sus ondas.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando todos los invitados se colocaron los elementos característicos del carnaval carioca con las típicas luces de neón y se regocijaron de un espectáculo con robots y bailarines que coronaron esta fiesta tan añorada por ellas.

Romina Uhrig y los invitados | Instagram

De esta manera, Romina Uhrig dejó plasmado su faceta auténtica para combinar su vida privada con un evento de alto perfil del cumpleaños de 15 de su hija, el cual se llevó a cabo en un destacado y lujoso salón de eventos de Buenos Aires. Las imágenes quedaron a la vista: la alegría y la diversión se hicieron presentes en todo momento.

NB