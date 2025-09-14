Revelaron la manera en la que Romina Uhrig ayudó a Thiago Medina tras el accidente

El pasado viernes 12, Thiago Medina, ex integrante de Gran Hermano 2022, sufrió un terrible accidente de tránsito que lo mantiene peleando por su vida conectado a un respirador artificial, con el hígado perforado, siete costillas y la clavícula rotas y el bazo extirpado. Tras haber pasado 48 horas del siniestro vial, el pronóstico continúa siendo crítico y de carácter reservado. Sus amigos y allegados, en tanto, siguen mostrando su preocupación por el joven de 22 años y padre de las gemelas Aimé y Laia.

Fue el mismo Ariel Ansaldo, compañero de certamen, quien brindó detalles de cómo fue que se enteró de la noticia y de cómo Romina Uhrig fue clave para poder salvarle la vida al ex de Daniela Celis.

Ariel Ansaldo, ex Gran Hermano | Twitter

Ariel Ansaldo contó como Romina Uhrig ayudó a Thiago Medina luego del trágico choque

Luego de que en LAM (América TV) el equipo que lidera Ángel De Brito diera a conocer públicamente la noticia de que Thiago Medina había sufrido un fuerte accidente de tránsito, los medios de comunicación comenzaron a abordar el caso debido al interés público que despierta dada la magnitud del siniestro y del propio protagonista. En este marco, el testimonio de las personas que confirman su entorno es clave para que los periodistas puedan acceder a las piezas del rompecabezas y así reconstruir cómo fueron los minutos posteriores al quedar tendido sobre el pavimento.

Ante esto, Ariel Ansaldo habló con TN Show, donde manifestó que la primera en enterarse fue Romina Uhrig, ex diputada nacional, quien "movió contactos" para asistir al malherido a la brevedad y bajo las mejores condiciones médicas. “A la primera que le avisaron fue a Romi, apenas ocurrió el accidente”, comenzó diciendo “Big Ari”.

Thiago Medina junto a su moto | Instagram

Asimismo, añadió: “Romi empezó a hacer gestiones, a hacer llamados a toda la gente conocida. Sé que llamó a un ministro de salud y demás para ocuparse”. Para resaltar la labor de los demás compañeros de GH que se mostraron sumamente conmovidos por la gravedad del episodio, el oriundo de Berazategui confesó: “Sé que toda la gente de todos los trabajos que tuvo Thiago en la tele estuvo super preocupados y ocupándose cada uno de lo que podía”.

Desde lo personal, el participante de Cuestión de Peso 2025, contó cómo está transitando estos minutos de incertidumbre y tensión por la salud del influencer. “Hablé hace 15 minutos con la hermana de Thiago y me dijo que es imperativo, es importantísimo, más allá de cualquier religión, hacer cadena de oración, que necesitan eso”. Consultado sobre si sabía alguna información extraoficial del parte médico, lanzó: “Está estable y no saben mucho más que eso”.

Romina Uhrig.

De esta manera, Thiago Medina mantiene en vilo a todos sus seres queridos y allegados que hacen todo lo que está a su alcance para velar por su pronta recuperación. Por su parte, Romina Uhrig evitó, hasta el momento, hablar con la prensa y brindar detalles de su presunta gestión para que el joven padre de gemelas tenga la mejor de las atenciones tras impactar de lleno contra un Chevrolet Corsa en la intersección de la en la avenida San Martín y La Providencia, localidad de Francisco Álvarez.

NB