Lejos de los medios, el negocio de Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale

Lucía Pedraza supo construir un camino propio, despegándose de los flashes que suelen acompañar su relación de casi diez años con Nacho Viale, Después de brillar como modelo de alta costura, ella decidió dar un giro y apostar por un estilo de vida diferente. Descubierta muy joven por Pancho Dotto, la cordobesa viajó por el mundo y vivió un tiempo largo en Nueva York. Fue justamente en esos viajes donde empezó a interesarse por la alimentación, un tema que la atrapó por completo. El boca a boca resultó clave en su nueva etapa, al punto de que figuras muy atentas a sus rutinas, como Andrea Burstein, eligen sus creaciones para disfrutarlas todos los días.

Lucía Pedraza, ex modelo y ahora health coach.

La manera en la que Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale, montó su negocio

Cuando Lucía trabajaba a tiempo completo en la moda internacional, empezó a prestarle más atención a las etiquetas de los alimentos en los supermercados de afuera. Ahí notó algo que le hizo ruido: muchos productos que se vendían como "light" o saludables en realidad escondían ingredientes imposibles de pronunciar y conservantes de sobra. A partir de esa inquietud personal, y tras estudiar formalmente sobre salud y hábitos, nació LP Healthy. Un emprendimiento que afirma buscar volver a lo básico y a lo simple.

Propuestas de LP Healthy de Lucía Pedraza.



El otro paso que dio Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale.

Tras el suceso de estos primeros pasos, la novia de Nacho Viale dio un paso más y dio forma a otra marca diferente, que afirma salir por completo de lo industrial y acercarse más a lo hogareño. Según Pedraza, "Quienes recomiendan esta granola suelen destacar que tiene ese gustito a receta familiar, con el nivel justo de dulzor natural y una textura súper crujiente".



De momento, la venta de los productos de María Pedraza, la novia de Nacho Viale, se da a través de la web. Si bien tiene distintos puntos de venta físico, hoy por hoy su gran público está en el comercio electrónico, que le ha permitido desarrollar un negocio exitoso que creció a buen ritmo.

Los productos de LP Hola granola de Lucía Pedraza.

Así es el presente de Lucía Pedraza, la novia de Nacho VIale. Si bien se alejó de las pasarelas y de los medios, la joven supo sacar provecho a su experiencia en el exterior y montó un negocio que, según ella misma dice, tiene que ver con su filosofía de vida y con la carrera que estudió.