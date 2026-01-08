Quién es Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale: el último descubrimiento de Pancho Dotto antes de retirarse

Pese a estar íntegramente ligado a los medios de comunicación -él y toda su familia-, Nacho Viale mantiene un perfil súper reservado del ojo público. Tal es así que poco se sabe de su vida privada, aunque siempre han trascendido sus romances. En este marco, desde hace casi una década mantiene una relación amorosa con Lucía Pedraza, una modelo que fue descubierta por Pancho Dotto y que es doce años menor que él.

Lucía Pedraza, la dueña del corazón de Nacho Viale

Las redes sociales se transformaron en una ventana para que los famosos y las personas vinculadas al espectáculo abran paso a su intimidad. Es por eso que en cada publicación, Lucía Pedraza va combinando escenas del ámbito profesional con su vida privada. En la misma, incluye viajes por el mundo, salidas con amigas, reuniones en familia, y desliza fotos de su relación con Nacho Viale.

Nacho Viale y su novia, Lucía Pedraza | Instagram

La joven modelo y el nieto de Mirtha Legrand se conocieron por amigos en común. Aunque no compartían encuentros sociales ni actividades, el productor quedó impactado al verla por fotos. Por esta razón, el primer contacto fue de forma virtual. “Por las redes sociales. Él me vio en una foto de una amiga que tenemos en común, empezó a seguirme, le dio 'me gusta' en varias fotos y ahí empezamos a hablar por mensaje privado".

La charla entre ambos logró tanta química que el hermano de Juana Viale tomó la iniciativa y le propuso un encuentro presencial para conocerla mejor. Ante esto, la joven de "Cuando me invitó a salir me dio un poco de nervios. Fuimos a cenar y no paramos de hablar. Nos reímos mucho, nos contamos anécdotas y la pasamos muy bien. Desde ese día nos empezamos a ver muy seguido por los amigos que teníamos en común. Nos entendemos, nos encanta estar juntos".

El pasado 2 de enero el hijo de Marcela Tinayre cumplió 45 años y lo celebró con una gran fiesta en Punta del Este acompañado de Lucía Pedraza. A ambos se los vio radiantes, sonrientes y muy unidos, mostrando una química que se sostiene en el tiempo. "Nacho tiene una sonrisa hermosa y es muy divertido, siempre tiene un plan para hacer. Además, es un hombre muy tenaz", contó la coaching en salud.

Lucía Pedraza una modelo que llegó lejos

Lucía Pedraza se muestra en su cuenta personal de Instagram como una apasionada por vivir cada momento que le ofrece la vida. En la mayoría de sus posteos, se puede ver el cariño que tiene por su mascota, un perro de raza Golden que lleva con ella a donde quiera que vaya, incluido los paseos con Nacho Viale. Asimismo, comparte la afición por el automovilismo y estudió coach en nutrición.

Nacida en Río Segundo, la cordobesa confesó que fue descubierta por Pancho Dotto. Desde temprana edad mostró un profundo interés por el mundo del modelaje lo que la llevó a enviar un portafolio a la agencia del agente de modelos. Sin embargo, no fue tarea sencilla migrar a la Capital Federal debido a que era menor de edad. "Después lograron convencer a mi papá de venirme a vivir a Buenos Aires, con la condición de encontrar un colegio para terminar el secundario. Así pude seguir estudiando, y a principios de 2009 arranqué a full a trabajar", explicó.

Finalmente, gracias a su vocación y carisma en el mundo del modelaje, pudo recorrer el mundo y asentar su perfil fashionista en la alta costura. "Trabajé y viví en distintas partes del mundo, pero en Nueva York fue donde mejor rendí. Sobre todo, económicamente, ya que los impuestos que te descuentan en Europa te obligan a instalarte durante mucho tiempo para que te convenga. Mi altura fue clave para hacer muchos Fashion Weeks, mido 1,80 metros", señaló.

Hoy radicada en Argentina y vinculada, Lucía Pedraza disfruta no sólo de su trabajo como modelo, sino que además avanza en su empresa personal que creó durante la pandemia, LP Healthy, donde vende comida libre de conservantes. Todo esto, mientras vive con intensidad su romance con Nacho Viale, a pocos meses de cumplir una década juntos.

