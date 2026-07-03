De Juli Poggio a Marta Fort y Sofía Jujuy Jiménez: los mejores looks de un importante evento en Miami

Juli Poggio, Marta Fort y Sofía Jujuy Jiménez fueron protagonistas de una velada en Miami que reunió a distintas figuras del espectáculo argentino. Cada una eligió un estilismo que reflejó su personalidad y aportó diversidad a la propuesta general del encuentro. Entre texturas, colores y siluetas, las tres modelos dijeron presente en una noche especial cargada de emoción por el próximo partido de la selección argentina en Miami. Con atuendos que reflejaron cómo la moda puede adaptarse a diferentes estilos y contextos.

De Juli Poggio a Marta Fort y Sofía Jujuy Jiménez: Los looks que marcaron una increíble noche en Miami

Juli Poggio, Marta Fort y Sofía Jujuy Jiménez compartieron un encuentro en el que la moda tuvo un papel central y se convirtió en uno de los aspectos más comentados de la velada. Con looks pensados para destacar en un entorno internacional, las tres presentaron propuestas que combinaron elegancia, frescura y modernidad. La variedad de elecciones permitió observar cómo cada una interpreta la estética contemporánea desde su propio enfoque, aportando dinamismo y estilo al evento.

Juli Poggio | Crédito: RED CARPET AGENCY

En Miami se vivió una noche especial que reunió a figuras destacadas del espectáculo argentino en el marco de un evento que combinó moda, gastronomía y celebración. Durante la velada, la exparticipante de Gran Hermano apostó por un conjunto que fusiona sensualidad y estilo urbano. El top halter en tono borgoña con escote profundo aportó sofisticación, mientras que la mini falda de cuero negro con cierres metálicos sumó un aire rockero. Los accesorios y el bolso al hombro completaron el outfit con funcionalidad.

Sofía Jujuy Jiménez | Crédito: RED CARPET AGENCY

Sofía “Jujuy” Jiménez optó por un look total black minimalista y elegante. El top strapless negro se combinó con una falda corta del mismo tono y botas negras, logrando una silueta estilizada y monocromática. Los collares plateados en capas aportaron brillo y textura, rompiendo la uniformidad del negro y sumando un detalle sofisticado. Una elección versátil que transmite sobriedad y modernidad, ideal para un evento urbano.

Marta Fort | Crédito: RED CARPET AGENCY

Marta Fort se destacó con una propuesta femenina y elegante. El top de encaje negro con corset estructurado se combinó con una falda satinada con detalles de encaje, creando un juego de texturas que aporta sensualidad. El bolso rojo introdujo un contraste cromático fuerte, convirtiéndose en el punto focal del conjunto. El cabello largo y liso acompañó la estética refinada, logrando un look pensado para brillar.

Cachete Sierra, Sofía Jujuy Jiménez y Nacho Castañares | Crédito: RED CARPET AGENCY

Sofía Jujuy Jiménez y Sofía Zámolo | Crédito: RED CARPET AGENCY

Moda y celebración en un encuentro que empezó a palpitar el próximo partido de la selección argentina

La velada tuvo lugar en Miami Beach, en el reconocido restaurante Baires Grill, que anunció su desembarco en Buenos Aires. El evento se convirtió en un punto de encuentro para celebridades y referentes de distintos ámbitos, quienes compartieron una noche marcada por la moda y la gastronomía. Durante la velada, Sofía Zamolo dijo presente con un estilismo glamuroso con detalles de lujo. El vestido negro sin mangas con tiras de cadena doradas introdujo un contraste llamativo frente a la sobriedad del atuendo.

Sofía Zamolo | Crédito: RED CARPET AGENCY

Marley | Crédito: RED CARPET AGENCY

En su llegada al evento, Marcela Tinayre se robó todas las miradas con un vestido largo en color rojo con detalles en encaje negro que aportan contraste en la prenda. El diseño incluye un patrón con símbolos abstractos en tono oscuro y se complementa con un clutch en rojo estampado, que suma coherencia cromática al conjunto. Para acompañar, llevó un cubre hombros transparente en negro, que aportó continuidad a su estilismo.

Marcela Tinayre | Crédito: RED CARPET AGENCY

El evento reunió a personalidades como Marcela Tinayre, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín, Agustín “Cachete” Sierra, Federico Bulos, Cholo Sottile y Selva Kalen, entre otros. La noche también contó con la presencia de los fundadores de la marca, quienes compartieron los próximos pasos de su proyecto de expansión hacia Argentina, con aperturas previstas en Puerto Madero, Costanera, Nordelta y Canning. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de la chef Andreina Protti, mientras que la organización general fue liderada por Leo Mateu.

Claudio "Turco" Husaín | Crédito: RED CARPET AGENCY

Maxi López, Leo Matteu y Marley | Crédito: RED CARPET AGENCY

Juli Poggio, Marta Fort y Sofía Jujuy Jiménez se destacaron en un encuentro que reunió a distintas figuras en Miami, cada una con propuestas que reflejaron estilos diferentes y aportaron variedad a la velada. Sus elecciones de vestuario mostraron cómo la moda puede adaptarse a distintos contextos, desde la sofisticación hasta la frescura urbana, consolidando un abanico de tendencias que marcaron la noche. La diversidad de looks permitió observar cómo cada una interpreta la estética contemporánea desde su propio enfoque.

VDV