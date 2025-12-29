Guillermo Francella: “Nadie entendió que era una sátira”

En una entrevista para el programa Puro Show, Guillermo Francella decidió poner en palabras una incomodidad que venía arrastrando. Al referirse a las reacciones que generó la película Homo Argentum, fue contundente y directo. “Nadie entendió que era una sátira”, dijo, sin vueltas. Para el actor, la polémica no tuvo que ver con la calidad del material, sino con la forma en que fue leído.

Francella explicó que el desconcierto fue evidente desde el primer momento. “En la premiere salían actores, directores, productores, autores… nadie entendió nada”, recordó durante la charla. Según contó, muchos se acercaban sorprendidos, como si no lograran identificar el tono del proyecto. Para él, el espíritu satírico era claro desde el origen, sin embargo, algo se perdió entre la intención y la recepción.

Guillermo Francella en Homo Argentum

Guillermo Francella y la defensa de una mirada incómoda

El actor dejó entrever que el problema no fue el contenido, sino el contexto. “Ya sabemos por qué pasó eso”, deslizó, sin profundizar, pero dando a entender que el clima cultural actual influye en cómo se interpretan ciertas historias. Lejos de arrepentirse, Francella sostuvo su postura. Homo Argentum fue pensada como una sátira desde el primer momento, y así la defendió. A pesar de las críticas, Francella remarcó que el proyecto tuvo una recepción muy distinta en España. Allí, según contó en Puro Show, la película se estrenó con gran respuesta del público.

“La gente quedó asombrada”, señaló, marcando una diferencia clara en la lectura del relato. Para él, esa comparación dejó en evidencia que no todos los públicos interpretan igual una sátira. Lejos de entrar en la confrontación, el actor eligió reflexionar y considera que hoy muchas ficciones se analizan desde un lugar demasiado literal. En ese escenario, el humor incómodo y la ironía pierden espacio, aun así, defendió el derecho del cine a provocar y generar debate.

Guillermo Francella: el teatro como refugio y respuesta

Mientras tanto, Francella se apoya en el teatro, donde la devolución del público es inmediata. La cena de los tontos volvió a escena con funciones a sala llena y una emoción que se le notó arriba del escenario. “Amo esta obra”, confesó, explicando por qué cuidó los derechos durante tantos años. Para él, el teatro sigue siendo un espacio de encuentro directo.