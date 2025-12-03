Guillermo Francella sufrió un accidente en España

En el marco del estreno de su nueva película Playa de Lobos, Guillermo Francella se presentó en el programa El Hormiguero, de Antena 3 de España, donde no solo habló del film que está próximo a estrenarse, sino también de un terrible accidente que sufrió el día previo a comenzar con las grabaciones. Con su particular humor y sacándole dramatismo a la cuestión, el célebre actor brindó detalles del percance que terminó en una verdadera emergencia.

Guillermo Francella se accidentó un día antes de grabar su película

De viaje en España y con el motivo de promocionar la nueva producción cinematográfica que protagoniza junto a Javier Veiga, Guillermo Francella visitó el afamado programa que conduce Pablo Motos, donde habló del impensado incidente vial que sufrió justo un día antes de comenzar a grabar el largometraje. “Fue un accidente feo. Muy feo. Gracias a Dios fue con suerte. Fue el día previo a filmar”, comenzó diciendo asegurando que desconocía la infraestructura de Fuerteventura.

Un día antes de comenzar a filmar, el actor salió a comer junto a su productora -quien manejaba-, su hija y su hermano. Al momento del regreso, vivieron una escena de los más “absurda”. “Fuerteventura tiene muchas rotondas. No sé por qué cada cien metros hay una”, enfatizó con humor, pero dejando en claro que esta situación es sumamente insólita en materia vial.

Si bien el presentador del ciclo afirmó que se trata de un “vicio español, el intérprete argentino lanzó: “¡Pero Dios mío! ¿Qué hay detrás de esa rotonda? Yo no sé... Porque no podés creer que haya otra rotonda. Si ya salimos de una y viene otra, y viene otra, ¿hasta cuándo?. Nunca terminan, nunca terminan. Y sigue, y sigue... Y no están iluminadas algunas”. Al ser turistas, fueron guiados por el comando del GPS que los llevó a realizar un desvío que terminó en un choque.

Guillermo Francella contó los pormenores del fuerte impacto

Como si fuese una escena de una de sus películas de acción, Guillermo Francella revivió aquella fatídica noche en la que se llevó un gran susto. “Nos perdimos con el Waze. Ay, ay, ay… Dios mío. Y teníamos que retomar la rotonda. Cuando la retoma, miro y veo que viene un auto con las luces prendidas”, dijo haciendo hincapié en que ya no tenían capacidad de acción. “Digo, ‘¡Florencia!’. ¡Pum! Un choque. Saltaron los airbags, todo. Me lastimé bastante. Mi hermano también se lastimó: pegó su cabeza contra la cabeza de la hija de Florencia”, añadió.

Afortunadamente, este impacto no tuvo consecuencias graves para ninguno de los tripulantes, aunque sí algunas dolencias por la magnitud del choque: “Un susto tan grande, tan grande… Bajamos y, gracias a Dios, estábamos ilesos, pero con golpes”. Ante esto, exclamó con sumo alivio: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque filmaba al otro día”.

Sorprendido por la rapidez con la que llegó el equipo médico, Francella disparó: “Justo parecía que ocurría a menudo, porque pasó una ambulancia en serio. Pasó muy rápido. Fue tan inmediato que parecía un ensayo”.

El director y coprotagonista del producto audiovisual que se estrenará el próximo 5 de diciembre, también acotó acerca de cómo fue que se enteró de este suceso. “Yo estaba cenando cuando me llamó la productora para decirme lo del accidente. Le pregunté si estaban bien y empezó a balbucear… Me colgó. Pensé: ‘En Argentina me van a matar por haber matado a Francella’”, contó agregándole una pincelada de humor.

Pese a haber sido el protagonista de un impensado accidente de tránsito, Guillermo Francella se mostró satisfecho por la creación de un nuevo proyecto que está a punto de estrenarse. “Cuando hay una buena historia detrás, estás protegido”, afirmó convencido de que hay que saber sortear las adversidades que se le presentan en la vida, incluso cuando un hecho fortuito se convierte en un gran susto que casi lo deja sin poder grabar.

