Fulminaron a Guillermo Francella en España: “Dedicate a otra cosa. Nunca serás Ricardo Darín”

Guillermo Francella no atraviesa un buen comienzo de año luego de que su exitosa película Homo Argentum no cumpliera con las expectativas en España. A esto se le suma que, en las últimas horas, el periodista español Roberto Antolín lo comparó con Ricardo Darín y apuntó fuerte contra él.

Críticas y decepción: así fue el estreno de la película de Guillermo Francella en España

Guillermo Francella pasó bastante tiempo en España, a finales del año pasado, y durante este período también vio en carteleras de dicho país su película más reciente Homo Argentum, la cual batió récords en Argentina y se convirtió en la película nacional más vista del 2025. Sin embargo, el largometraje, donde interpreta 16 personajes diferentes, no tuvo el mismo efecto en los cines españoles y no logró llamar la atención de los espectadores.

Ante este panorama difícil para el actor y su carrera en el exterior, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Roberto Antolín, un colega de España, para entender un poco más por qué no funcionó la película argentina dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Lejos de tener algún filtro para referirse al artista, el comunicador expresó filoso: "Oye ¿quién es Guillermo Francella? se estrelló acá en España".

Guillermo Francella

Y agregó sobre la escasa venta de entradas para ver el film: "Ha sido un final y comienzo de año terrible para él con su película en Madrid porque no la ha ido a ver nadie". En este sentido, contó que el artista "estrenó Homo Argentum en Navidad" y esta decisión fue "una locura" porque al ser época de fiestas, la gente suele priorizar otros gastos y no ir al cine. Esta habría sido una de las razones de la poca asistencia en su primera semana en taquilla, donde es fundamental el apoyo del público para seguir más tiempo.

"Yo lo que te digo es que Guillermo Francella se estancó con esto y las críticas son feroces", manifestó Roberto Antolín. Además, lo comparó con lo que representa Ricardo Darín en España gracias a sus exitosos proyectos. “Francella dedícate a otra cosa, nunca serás Ricardo Darín aquí en España", lanzó picante. Asimismo, aseguró que el "fracaso" de su película en los cines españoles se debe a que allá "no lo conoce nadie" y no es tan popular como en Argentina. Por último, opinó que "le han fallado hasta los argentinos que viven" allí.

Juan Etchegoyen, por su parte, agregó que circularon varios mensajes negativos que describen a Homo Argentun como "una comedia sin chispa, sin encanto y llena de chistes malos", lo que no terminó convenciendo a quienes apostaron por la producción nacional en el país europeo. De esta manera, la prensa de España fulminó a Guillermo Francella y le dejó en claro que nunca será Ricardo Darín, quien lidera las taquillas y se ganó el cariño de los españoles.

Disney+ confirmó la fecha de estreno de Homo Argentum: cuándo se podrá ver en la plataforma

Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en un verdadero fenómeno de taquilla. Desde su estreno, el pasado 14 de agosto de 2025, logró posicionarse como la producción audiovisual nacional más vista de todo el país. Una de las características de esta megaproducción es la forma en el que se desarrollan los microrrelatos que son contados en un tiempo estimado de 12 minutos cada uno.

Allí, Guillermo Francella se pone en la piel de diferentes personas nacidas en territorio argentino. “La gente se divierte y se emociona. La película genera temas y estamos felices de que esté pasando eso. Somos un país de contradicciones, de luces y sombras, y esta película celebra eso”, contó el propio artista en una de las entrevistas que brindó durante su estreno.

Homo Argentum

Ahora, Disney+ dio a conocer la fecha de lanzamiento en la plataforma. Esto permitirá que pueda ser vista por millones de usuarios a lo largo y ancho del mundo, llevando la industria audiovisual argentina a lo más alto. Su desembarco será el próximo 16 de enero y las expectativas por saber si logrará liderar el podio de las películas de habla no inglesa crecen cada vez más.