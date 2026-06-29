Los medios de España lamentaron la muerte de Ernestina Pais: de los detalles que revelaron al recuerdo de Caiga quien caiga

La muerte de Ernestina Pais conmocionó al mundo del espectáculo y el periodismo. La reconocida conductora, periodista y empresaria falleció el pasado 26 de junio a los 54 años, tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en la localidad bonaerense de San Isidro, una noticia que generó repercusión dentro y fuera del país.

Ernestina Pais falleció el pasado 26 de junio

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, Ernestina Pais conducía un Honda City negro cuando intentó atravesar un paso a nivel ubicado entre las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa de la línea Mitre. El vehículo fue impactado por una formación ferroviaria que lo arrastró varios metros y la conductora, que viajaba sola, falleció en el acto.

Los medios internacionales que recordaron la trayectoria de Ernestina Pais

La conmoción por el fallecimiento de Ernestina Pais no tardó en cruzar el Atlántico. Diversos medios de comunicación como El Español, Libertad Digital y AS, informaron sobre el trágico episodio ocurrido en San Isidro, detallando que el automóvil fue embestido por una formación del Tren de la Costa tras intentar cruzar con la barrera baja.

Ernestina Pais

Además de reconstruir los hechos, destacaron el recorrido profesional de la periodista y recordaron especialmente su paso por Caiga quien caiga (CQC), programa en el que hizo historia al convertirse en la primera y única mujer en conducir la edición argentina del emblemático ciclo.

El accidente vial que Ernestina Pais protagonizó meses antes

La tragedia ocurrió apenas unos meses después de otro episodio que había colocado a Ernestina Pais en el centro de la atención pública. Y es que en marzo de este año, la conductora protagonizó un accidente de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires mientras circulaba por la calle Vicente López, a la altura de la avenida del Libertador.

Ernestina Pais falleció a los 54 años

Tras aquel episodio, Ernestina Pais se negó a realizar el test de alcoholemia solicitado por las autoridades. Como consecuencia, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la suspensión de su licencia de conducir, dejándola inhabilitada para manejar vehículos hasta el 8 de octubre de 2027.

Quién era Ernestina Pais

Nacida en 1972, Ernestina Pais construyó una destacada trayectoria en la radio y la televisión. A finales de la década de 1990 comenzó a ganar popularidad junto a Jorge Guinzburg en La Biblia y el Calefón, para luego integrar el exitoso ciclo Mañanas Informales, donde consolidó un estilo espontáneo y cercano que la convirtió en una de las conductoras más queridas del medio.

Ernestina Pais en Caiga quien caiga

Su mayor reconocimiento llegó al asumir la conducción de Caiga quien caiga (CQC), convirtiéndose en la primera y única mujer al frente del histórico programa tras relevar a Mario Pergolini. Más adelante encabezó Desayuno Americano, participó como panelista en Intratables y desarrolló distintos proyectos vinculados a los medios de comunicación, manteniéndose siempre como una figura de referencia dentro de la televisión argentina.

El fallecimiento de Ernestina Pais provocó una profunda conmoción entre colegas, artistas y espectadores que siguieron su carrera durante más de tres décadas. El alcance internacional que tuvo la noticia deja en evidencia la huella que dejó una comunicadora que supo construir un lugar propio en la televisión y el periodismo.