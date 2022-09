Los mejores momentos de Marcelo Tinelli junto a sus hijos en la TV

Marcelo Tinelli es uno de los conductores más aclamados de la Argentina y lo cierto es que el hombre oriundo de Bolívar supo ganarse ese lugar a costa de esfuerzo, de visión y del apoyo de su familia, especialmente de sus hijos: Micaela, Candelaria, Francisco, Juana y Lorenzo.

Después de dar sus primeros pasos como cadete en Radio Rivadavia, donde además pudo hacer algunas notas para el programa de José María Muñoz, Marcelo Tinelli llegó a la televisión en 1983 de la mano de Juan Alberto Badía en Badía y Compañía. En ese programa que salía por el viejo Canal 13 (hoy eltrece), Marcelo Tinelli conoció a Soledad Aquino, con quien contrajo matrimonio en 1986.

En ese entonces, Soledad Aquino era productora del ciclo televisivo de Badía. En 1988 llegó al mundo Micaela Tinelli, la primera hija del matrimonio, y en 1990 Candelaria, la segunda. La separación entre el conductor de televisión y Aquino se produjo en 1990.

En 1997, Marcelo Tinelli contrajo matrimonio con Paula Robles . Un año después, apenas el 16 de marzo de 1998 llegaría Francisco, el primer hijo de la pareja que se conoció en Ritmo de la Noche, programa en el que la bailarina formaba parte del staff "Las Tinellis".

El 21 de noviembre de 2002 nació Juana Tinelli, la segunda hija de la pareja. Finalmente en el 2009, Marcelo Tinelli y Paula Robles decidieron ponerle fin a su matrimonio aunque siempre mantuvieron una buena relación.

En el 2012 y en medio de un escándalo que lo tuvo en el foco de todos los flashes, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Guillermina Valdés. Algún tiempo después y más exactamente el 18 de abril del 2014 llegó al mundo Lorenzo Tinelli. El pequeño se convirtió en el niño mimado de sus padres y de sus cuatro hermanos, quienes lo recibieron con abrazos, besos y mucha felicidad.

Decidimos hacer un repaso por algunos de los momentos más emotivos que Marcelo Tinelli, compartió junto a sus hijos en la pantalla.

El clip sorpresa de Cande, Mica y Francisco a Marcelo Tinelli en 1998

Corría el año 1998 y Marcelo Tinelli era el conductor estrella del momento. En ese entonces, él se encontraba al frente de VideoMatch, un programa de TV que había iniciado como un ciclo deportivo y que, con el tiempo y con la participación de Marcelo en la producción del mismo, viró a un programa de humorístco.

Una noche, y en el marco del entonces Día del Niño (Hoy Día de las Infancias), Marcelo Tinelli recibió en vivo un clip sorpresa en el que se podía ver a sus hijos: Micaela, Candelaria y Francisco.

Mica, Cande y Fran Tinelli participan en el clip "Los Hinchas" y sorprenden a Marcelo Tinelli

"Los hinchas" era un sketch que pertenecía al programa VideoMatch en el que los humoristas cantaban canciones de cancha pero cambiándoles las letras. Un buen día, Micaela, Candelaria y Francisco participaron de este cuadro y conmovieron al conductor. "Sos para nosotros tres, el mejor papá del mundo", cantaron las pequeñas niñas.

La primera vez que apareció Lolo Tinelli junto a Marcelo Tinelli en TV

Lorenzo Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli y de Guillermina Valdés, llegó al mundo en el 2014 y Marcelo decidió abrir uno de sus programas junto al pequeño. Lolo, que tenía apenas algunos meses, todavía no hablaba y se mostraba sorprendido ante la cantidad de estímulos que había en el estudio. Marcelo estaba felíz de poder estar compartiendo el momento junto él.

Candelaria Tinelli deslumbra a Marcelo Tinelli en la apertura de ShowMatch

Con una versión de "Love me like you do" de Ellie Goulding, Candelaria Tinelli formó parte de la tan esperada apertura de ShowMatch en el 2016 y ello significó una gran emoción para Marcelo, quien la miraba atento brillar ante miles de espectadores. Además, en ese año la joven grabó la cortina del programa.

Candelaria canta en la apertura por los 30 años de ShowMatch

ShowMatch regresó a la televisión con su aniversario número 30 y durante la apertura, Cande Tinelli eligió realizar un tema suyo: "Tiempo de amar". Las cámaras captaron toda la atención de la joven que deslumbró con su look: botas altas, un vestido negro de charol y una gran cantidad de collares dorados que dejaron a la vista sus múltiples tatuajes.

El clip sorpresa para Marcelo Tinelli

Antes de finalizar el primer programa de ShowMatch 2019, Federico Hoppe se acercó a Marcelo Tinelli para avisarle que la producción había preparado un clip sorpresa y lo invitaron a verlo.

El video en cuestión contaba con las voces en off de Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lorenzo Tinelli, los cinco hijos del conductor y todos le expresaban su amor. ¿Lo que más enterneció al público? La voz de Lorenzo diciendo "¡mi papá!".

Visiblemente emocionado, Marcelo les agradeció la sorpresa y llenó de halagos a sus hijos y a Guillermina Valdés, que en ese entonces era su pareja.

Marcelo Tinelli abre Showmatch como en los viejos tiempos y junto a Lolo

Cuando Marcelo Tinelli conducía el viejo formato de VideoMatch, lo hacía detrás de un escritorio y con cientos de papelitos que caían en cada apertura en su cabeza. En el 2021, Showmatch comenzó a realizar "los viernes de humor", tal como lo hacían en los viejos tiempos, y en una de esas aperturas, Lorenzo Tinelli se hizo presente y compartió el mágico momento junto a su padre.

El gran debut de Canta Conmigo Ahora con Marcelo Tinelli y Lolo

Con la pista a pura música debutó Canta Conmigo Ahora por la pantalla de eltrece. Marcelo Tinelli dio inicio al esperado ciclo junto a Lorenzo, su hijo menor. “¡Qué lindo esto, cómo se extrañaba!”, fue lo primero que se escuchó de la boca del conductor.

“Lo empezamos con el saludo tradicional: ‘¡Buenas noches, América!’”, exclamó finalmente Marcelo, exactamente a las 22.40, diez minutos después de lo anunciado. Acto seguido, le pidió a Lolo (“Hoy tenemos al co-conductor”, lo presentó) que hiciera lo mismo y el niño repitió el clásico latiguillo.

Y así es como hicimos un repaso por los momentos más inolvidables de Marcelo Tinelli junto a todos sus hijos por la pantalla chica. Pero nos mentiríamos si dijéramos que son "momentos inolvidables" solamente para el conductor. Lo cierto es que todos los argentinos vimos nacer y crecer a Mica, Cande, Fran, Juana y Lolo y nos emocionamos, también, con cada una de las participaciones que éstos realizaron en los ciclos del famoso conductor.