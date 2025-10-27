El caso de Lourdes Fernández y su expareja, Leandro García Gómez, sigue dando de qué hablar a los medios de comunicación y redes sociales, quienes se mostraron muy preocupados por la cantante, durante los sucesos del jueves 23 de octubre. Lissa Vera fue una de sus compañeras de Bandana que salió a denunciar al hombre, incluso cuando la cantante dejó un video en su cuenta de Instagram. Días más tarde, reveló su temor frente al caso y contó que tiene botón antipánico.

La palabra de Lissa Vera tras lo ocurrido con Lourdes Fernández: ¿Por qué tiene botón antipánico?

Lissa Vera y Lourdes Fernández siempre se mostraron con una cercana relación, desde que eran jóvenes y formaron la banda Bandana. Sin embargo, en los últimos días, y tras la denuncia de la primera contra la expareja de la cantante, una cierta tensión apareció entre ellas, sobre todo ya que Lourdes asegura que Leandro García Gómez no le hizo daño. El jueves 23 de octubre, la encontraron en el departamento del hombre, en un delicado cuadro de salud, y él fue detenido e imputado por "privación ilegítima de la libertad", abriendo la causa que, hasta hoy en día, se sigue comentando.

Lissa fue de las primeras en apuntar contra él, y, en conversación con Desayuno Americano (América), aseguró que no se arrepiente de lo hecho. “Yo voy a tener tiempo de verla y de mirarnos a la cara y, bueno, que pase lo que deba ocurrir. Yo, por mi parte, hice lo que tenía que hacer. Es un loco. Imaginate esa misma persona totalmente desquiciada, así como estaba en la calle, pero entre cuatro paredes. A mí me daría miedo”, expresó. De esta manera, reveló que ella acompañó a Mabel, la madre de Lourdes, a hacer la denuncia, luego de que varias integrantes de Bandana notaran una extraña actitud en ella.

Según expuso, en ningún momento la vio golpeada, pero se enteró que Mabel y una amiga de Lourdes, llamada Ioja, si lo hicieron. Además, Valeria, la otra integrante de Bandana, fue testigo de gritos del hombre contra Fernández en diversas ocasiones. “No se violentaba delante de mí. En ese momento, por lo menos, él no intentaba mostrar su verdadero rostro. Yo lo veía como una discusión media áspera entre pareja, pero nunca vi mucho más. Hasta que Lourdes hizo la denuncia, ella misma salió a denunciar. Nadie se hubiese enterado de todo esto, ni hubiese sido el escándalo que ahora le molesta si ella misma no lo hubiese salido a decir. Ni yo”, explicó a las cámaras.

Fue así que Lissa Vera decidió, el jueves 23 de octubre, hacer su propia denuncia y expresó que existe la posibilidad de que Leandro García Gómez fuera a buscarla. “Cabe la posibilidad de que intente acercarse y lastimarme. Debe estar muy molesto, así que sí. Igualmente, tengo un botón antipánico que me dieron el domingo”, reveló. Por el momento, el hombre se encuentra detenido, y Lourdes Fernández asegura que no le hicieron daño durante estos 20 días que estuvo desaparecida. Sin embargo, sus seres cercanos aseguran que seguirán con la denuncia y la causa en contra del hombre.

A.E