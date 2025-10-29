Identidad falsa y manipulación: filtraron los mensajes que enviaba Leandro García Gómez por Lourdes Fernández

Luego de que le negaran la excarcelación a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, trascendió que el detenido se hacía pasar por otra persona para seguir controlando la carrera de la cantante y mantenerla bajo su manipulación. Los mensajes fueron presentados en la Justicia como prueba clave de la causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.

Las pruebas que muestran cómo Lourdes Fernández era manipulada por Leandro García Gómez

Mientras Leandro García Gómez continúa detenido, Lourdes Fernández rompió el silencio en A la tarde (América). Tras salir de un ensayo, la artista aseguró: "Él no me hizo nada". Asimismo, agregó que se encuentra triste porque le negaron la excarcelación a su expareja debido a las denuncias y a lo ocurrido la semana pasada en su departamento.

En las últimas horas, desde Mediodía bien arriba (TV Pública) mostraron un material que fue presentado por los allegados a Lourdes Fernández y Leandro García Gómez para comprobar el control y la manipulación que ejercía él sobre ella. Fue la periodista Luciana Elbusto quien reveló detalles de las pruebas que mostraron al aire. En este sentido, contó que tras la perimetral que tenía el detenido y la reconciliación con la cantante, se las ingenió para seguir pendiente de sus cosas.

Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

Tal es así que decidió crearse una identidad falsa y se hacía pasar por el manager de Lourdes Fernández. Para ocultar su verdadero nombre, Leandro pasó a llamarse Esteban y comenzó a llevar adelante los contratos de la cantante como también hablar con su Community Manager, cerrar presencias y todo lo que tenía que ver con su carrera musical.

Este dato salió a la luz cuando el propio Leandro García Gómez bajo este nuevo nombre, mantuvo conversaciones con el licenciado en marketing Walter Meninato el pasado jueves 23 de octubre pasado. Esta persona en cuestión se mostraba preocupado por Lourdes Fernández, a quien cuando se la buscaba intensamente mientras ella se encontraba en el departamento con su expareja, y con la intención de saber si seguía allí con vida intercambió varios mensajes que hoy forman parte de la causa que enfrenta el arrestado.

Lourdes Fernández

En el ciclo de Carlos Monti leyeron los mensajes que recibió Leandro García Gómez desde el interior de su domicilio y junto a Lourdes Fernández. "Querido buen día. Sabes que yo no me meto en nada y siempre fui parcial, pero quiero saber si están bien. Solo eso por fa", escribió Walter Meninato. A lo que el ex de la ex Bandana respondió de forma escueta y enviando imágenes que solo podían verse una vez.

Alrededor de las 18hs cuando el tema escalaba en los medios y la policía continuaba afuera de su casa, le envió dos audios y un mensaje que decía: "¿Amigo te puedo llamar?". La respuesta del publicista fue: "Qué loco todo". Sin embargo, aún no se dieron a conocer qué fue lo que le contó.

De esta manera, filtraron los mensajes que enviaba Leandro García Gómez por Lourdes Fernández con una identidad falsa y con la intención de tenerla bajo su manipulación. Por el momento, él sigue preso por decisión del juez Diego Javier Slupski y está acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género.