Todas las condenas de Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, de Bandana

El misterioso caso de Lourdes Fernández -conocida popularmente como Lowdez- y su exnovio Leandro García Gómez volvió a tomar relevancia este lunes luego de que la cantante haya salido a brindar su punto de vista respecto a lo sucedido el jueves por la mañana. Luego de haber sido encontrada en el departamento del empresario, la policía detuvo al hombre, que cuenta con un amplio prontuario referido a denuncias por violencia de género.

En este marco, Mauro Szeta en el programa Lape Club Social (América TV) brindó todos los detalles de los antecedentes judiciales de la ex pareja de la cantante. Vale recordar que, actualmente, se encuentra detenido y a la espera de resolver su situación procesal.

Leandro García Gómez, Lourdes Fernández | Instagram

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes Fernández, en la mira de la justicia

El jueves pasado, la mamá de Lourdes Fernández había denunciado la desaparición física de su hija, quien horas más tarde apareció en la habitación de la casa de su novio, presuntamente bajo los efectos de fármacos. Asimismo, tras la orden judicial que ordenó el ingreso a la vivienda, Leandro García Gómez fue detenido y puesto a disposición del juez que interviene en la investigación. De acuerdo con lo trascendido, el hombre está acusado de “privación ilegítima de la libertad”.

En este marco, el reconocido periodista de policiales, Mauro Szeta, brindó detalles de todas las condenas que pesan sobre el acusado. Según se explicó en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe, García Gómez tiene un extenso historial vinculado a hechos de violencia de género, desobediencia judicial y amenazas coactivas.

Leandro García Gómez, Lourdes Fernández | Instagram

“Veamos si los antecedentes de este sujeto le pueden jugar en contra para recuperar la libertad”, comenzó diciendo el comunicador. Para poner en contexto, Leandro García Gómez antes de comenzar su romance con la integrante de Bandana, fue denunciado por violencia de género, lo que derivó en distintas causas penales en su contra. En abril de 2022, el hombre “fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por cuatro causas de amenazas coactivas”. Pero eso no fue todo: “en el mismo fallo se mencionaron 22 episodios de desobediencia judicial en concurso ideal con amenazas coactivas, además de 10 amenazas en concurso real, lo que finalmente le valió una pena única de tres años de prisión condicional e inhabilitación para portar armas”.

La explicación del analista en el aire de América TV remarcó que el prontuario del hombre refleja un patrón de conducta reiterado. “En 22 ocasiones no acató la ley. Es decir, le decían ‘no te acerques a ella’, y él se acercaba. Cuatro amenazas: la amenazaba directamente”, detalló el periodista, subrayando la gravedad de las acciones que derivaron en su condena.

También se destacó que una de las víctimas principales de esas amenazas fue su ex, y madre de sus hijas, a quien constantemente presionaba con frases intimidatorias. “Es la frase que todo el tiempo le indicaban que dijera: que no la denuncie a ella porque si no perdía la revinculación con las nenas”, agregó Szeta, citando fragmentos de los informes judiciales. Este tipo de coacciones, según los especialistas consultados, son consideradas una forma de violencia psicológica grave dentro del marco de la violencia de género.

Leandro García Gómez, ex de Lourdes Fernández

Actualmente, Leandro García Gómez se encuentra alojado en un centro de detención provisorio mientras la Justicia evalúa su pedido de libertad. Sin embargo, según señalaron en Lape Club Social, los antecedentes y el incumplimiento sistemático de las órdenes judiciales serían factores determinantes para que no obtenga el beneficio. “Por eso, esto es un valor importante para que no recupere la libertad”, puntualizó.

Por otra parte, se conoció que Lissa de Bandana pidió y obtuvo un botón antipánico tras denunciarlo. “A pesar de que está preso, ella pidió el botón y se lo dieron”, afirmó el experto en casos policiales, reflejando la persistente sensación de temor que aún genera el acusado entre sus allegadas.

Leandro García Gómez, Lourdes Fernández | Twitter

El caso de Lourdes Fernández y Leandro García Gómez no sólo pone de manifiesto una situación judicial compleja, sino que también reabre el debate sobre la eficacia de las medidas de protección y la reincidencia en casos de violencia de género. Mientras la Justicia analiza si el imputado podrá recuperar la libertad o continuar detenido, la incertidumbre también está en qué pasará con el futuro de Lourdes Fernández.

NB