Le negaron la excarcelación al ex de Lourdes Fernádez, de Bandana: la palabra del juez

Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes Fernández, de Bandana, continuará detenido por orden del juez, luego de que él pidiera la excarcelación. Dentro del departamento del hombre fue encontrada la cantante, en un delicado cuadro de salud, y a él se lo imputó por "privación ilegítima de la libertad". Ante esta nueva noticia, dieron a conocer la resolución judicial, donde explican por qué García Gómez continuará preso.

La palabra del juez ante el pedido de la fiscalía

Lourdes Fernández fue encontrada, tras 20 días sin mantener contacto directo con sus seres cercanos, en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez. El hombre fue inmediatamente detenido, tras haber sido acusado por violencia de género en 2022 y este jueves 23 de octubre. Su equipo de abogados pidieron la excarcelación, ya que una de las cosas que él decía en su defensa era que la cantante había estado en el lugar por voluntad propia. Sin embargo, el juez siguió el pedido de Silvana Russi, la responsable de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, y lo mantuvo preso.

“Las graves características de los hechos investigados, la naturaleza del delito que se le atribuye a García Gómez y la actitud asumida por éste constituyen indicios suficientes para considerar que no se someterá a la persecución penal”, es una de las frases que se pueden leer en la resolución judicial, compartida este martes 28 de octubre. Además, recordó su negativa por ayudar en la búsqueda de la cantante, durante el jueves 23 de octubre, que obligó a que los oficiales pidieran una orden de allanamiento.

El juez Diego Javier Slupski expuso, además el riesgo de entorpecimiento, sobre todo al poner presión. "Noelia Belén Aveldaño y Sofía Celia Fernández - la primera manager y la segunda productora de la víctima- señalaron que el aquí encausado tiene una personalidad "manipuladora" y "controladora", que la damnificada debía cambiar de modo permanente su línea telefónica. Es más, varios de los allegados indicaron haber recibido con anterioridad presiones por parte de García Gómez a efectos de que no se inmiscuyan en la relación", destacó.

Leandro García Gómez había pedido la tobillera eléctrica, y algunos expertos adelantaron que no le sería posible. Finalmente, el juez emitió su resolución, y le negó la excarcelación. Por su parte, Lourdes Fernández no duda en defender a su expareja, asegurando de que ellos estaban bien juntos. La Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN destacó en su informe interdisciplinario que se observaron “indicativos de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia”.

