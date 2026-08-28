Zaira Nara contó cuál es la obsesión que tiene y de dónde surgió

Zaira Nara sorprendió a sus seguidores al recuperar una fotografía de su infancia que permanecía guardada en el álbum familiar. La imagen no solo le permitió recordar una escena junto a su hermana Wanda Nara y su padre Andrés Nara, sino también identificar el posible origen de una "obsesión".

Zaira Nara reveló una imagen inédita de su infancia con Wanda Nara y Andrés Nara que sacudió las redes sociales

A través de sus historias de Instagram, Zaira Nara publicó una foto inédita de su infancia en la que aparece junto a Wanda Nara. Las dos eran pequeñas y posaban junto a su padre, Andrés Nara, en un entorno que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Wanda y Zaira Nara

El recuerdo fue difundido mientras Wanda atraviesa distintos conflictos de carácter judicial con Mauro Icardi y se prepara para una nueva temporada de MasterChef Celebrity. En dicha imagen, la modelo le demostró a los usuarios el costado más tierno de la conductora.

En la fotografía los integrantes de la familia aparecen junto a un automóvil azul de colección en un espacio exterior arbolado. Andrés Nara está apoyado sobre una parte del auto, una actitud que su hija observó con gracia. “¿La pose de papá?”, escribió Zaira Nara al referirse al gesto de su padre.

Zaira Nara compartió la fotografía de su infancia con Wanda Nara y Andrés Nara

Además del auto, la modelo reparó en la ropa que llevaba cuando era niña. En la imagen, tanto ella como Wanda Nara lucen vestidos con estampado a cuadros y camisetas negras de mangas largas. El conjunto idéntico resalta el vínculo entre ambas y representa una elección habitual de aquella época. La influencer recordó la vestimenta y bromeó con sus padres: “Quiero tener ese auto ahora, Andrés Nara. Y ese vestido, Nora Colosimo”.

Zaira Nara y la afición que comparte con su padre Andrés Nara

La escena también le permitió encontrar una explicación para su actual gusto por los vehículos antiguos. Al observar el auto azul y relacionarlo con sus recuerdos familiares, Zaira Nara entendió que su interés podría tener raíces en su infancia. La modelo compartió esa conclusión con sus seguidores y expresó: “Ahora entiendo mi obsesión con los autos vintage”.

La pasión por los autos clásicos no es el único interés que la modelo comparte con su padre. Ambos también mantienen una relación cercana con la navegación y disfrutan de actividades vinculadas al agua. Semanas atrás, el clan Nara volvió a quedar en el centro de la atención por el festejo de cumpleaños de la modelo. La celebración se realizó a bordo de una embarcación en la zona del Delta.

Zaira Nara

Después de que algunos usuarios cuestionaran que Zaira Nara estuviera al mando del yate, la situación fue explicada públicamente. Según contó ella comparte con su padre la afición por navegar y se encuentra aprendiendo a manejar la embarcación. Su padre participa de ese proceso como instructor y la acompaña durante las prácticas.