El divertido truco de Mirko para hacer reír a su hermana Milenka que mostró Marley

Marley compartió en sus historias de Instagram un tierno momento protagonizado por sus hijos, Mirko y Milenka. En el video, los hermanos aparecen jugando juntos en el sillón de su casa, mientras el mayor encuentra la manera de hacer reír a su hermanita.

Marley con sus dos hijos, Milenka y Mirko

Marley reveló el secreto de Mirko para hacer reír a Milenka

En medio del juego, Mirko le hace cosquillas y le muerde suavemente los pies a Milenka, que no puede contener la risa. Cada vez que su hermano deja de hacerlo, la pequeña reclama que continúe y, entre carcajadas, le pide “más”.

La escena se vuelve todavía más divertida cuando el nene, mientras juega con los pies de su hermana, repite entre risas: “Qué rico”. El comentario provoca todavía más gracia y deja en evidencia la particular estrategia que encontró el hijo mayor de Marley para entretener a su hermanita.

El tierno juego de Mirko y Milenka que Marley mostró en redes

Desde detrás de cámara, el conductor registra el momento entre risas y comparte con sus seguidores una pequeña postal de la vida cotidiana de sus hijos. Así, el líder de Por el mundo (Telefe) mostró la complicidad que crece entre los hermanos y cómo Mirko disfruta de su rol de hermano mayor.

El video refleja uno de esos momentos simples de la vida familiar: dos hermanos jugando, riéndose y compartiendo tiempo juntos, mientras su papá aprovecha para guardar el recuerdo y compartirlo en redes sociales.

El tierno look de Milenka para irse a dormir

Para el momento de juegos con su hermano, Milenka lució un enterito de manga larga en tono crema, ideal para estar cómoda en casa. La prenda tiene broches en la parte delantera y una delicada estampa con pequeños motivos florales y botánicos en tonos rosados y terrosos, además de simpáticos conejitos.

El dulce look de Milenka, la hija de Marley

La beba completó su look de entrecasa con medias blancas cortas y unos pequeños broches rosados para sujetar su cabello rubio. También llevó unos delicados aros abridores dorados, en un estilismo cómodo y tierno para compartir una noche de juegos con su hermano mayor.