El exclusivo tratamiento que está realizando Juliana Awada en Suiza: genética, jugos detox y medicina de longevidad

Juliana Awada se encuentra en Suiza realizando un programa de bienestar que combina genética, nutrición avanzada y terapias de longevidad. La propuesta incluye etapas diseñadas para restablecer el equilibrio interno del cuerpo y potenciar la energía celular, en un entorno exclusivo que integra ciencia y naturaleza. Este plan se desarrolla en jornadas específicas que suman estudios médicos y prácticas de relajación. La empresaria terminará la experiencia, que reúne innovación y medicina, el próximo domingo.

Jugos detox y medicina de longevidad: El exclusivo tratamiento de Juliana Awada en Suiza

Juliana Awada eligió un tratamiento en Suiza que se centra en la desintoxicación profunda y en la activación de procesos celulares vinculados al bienestar. La experiencia reúne estudios médicos, protocolos de nutrición y técnicas de relajación, con el objetivo de mejorar la vitalidad y proyectar hábitos saludables. Cada etapa está pensada para adaptarse al perfil individual y ofrecer resultados sostenibles.

Juliana Awada y Willie Carballo en Clinique La Prairie

En los últimos días, la empresaria viajó a la reconocida Clinique La Prairie, ubicada en las orillas del lago de Ginebra. Inició un tratamiento que busca desintoxicar el organismo y activar procesos celulares vinculados a la vitalidad. Según pudo saber CARAS, se trata de un plan de siete días que incluye análisis médicos, protocolos de nutrición y terapias de relajación en un entorno exclusivo. Recién el próximo domingo la ex primera dama terminará todo el plan.

El programa elegido por Juliana Awada, conocido como Master Detox, está diseñado para restablecer el equilibrio interno del cuerpo y potenciar la capacidad de autocuración. La propuesta se desarrolla en etapas que incluyen ayunos líquidos, dietas veganas adaptadas al perfil genético y sesiones de spa con tecnologías innovadoras. El objetivo es eliminar toxinas acumuladas, mejorar la digestión y estimular la energía celular, todo bajo la supervisión de especialistas.

Clinique La Prairie en Suiza

Entre los beneficios que se destacan, el tratamiento promete reforzar el sistema inmunitario, disminuir la inflamación y ralentizar el envejecimiento celular. Además, busca mejorar la calidad del sueño, aumentar la resistencia física y optimizar el rendimiento mental. El precio de este programa varía según la modalidad elegida. Las opciones más accesibles rondan los 21 mil francos suizos, mientras que el tratamiento “estrella” alcanza los 50 mil francos.

El plan que inició Juliana Awada en Suiza que combina ciencia, nutrición y bienestar

La rutina de Juliana Awada en la clínica comienza con un día de jugos detox, preparados con ingredientes frescos y diseñados para dar descanso al sistema digestivo. Luego se realizan estudios médicos avanzados que permiten ajustar la dieta y los suplementos a las necesidades específicas de cada paciente. A partir de esos resultados, se planifica un esquema nutricional adaptado y se incorporan terapias como infraterapia, crioterapia y reflexología.

Las habitaciones de clinique La Prairie en Suiza

El programa también incluye sesiones de hidroterapia de contraste, masajes especializados y técnicas de relajación como el Shirodhara, que buscan estimular la circulación y favorecer la recuperación muscular. Estas prácticas se combinan con entrenamientos físicos guiados y clases de yoga detox aéreo, que aportan movimiento y flexibilidad al proceso de purificación. La propuesta que eligió la empresaria se completa con talleres privados de nutrición, donde se busca trasladar los principios detox a la vida diaria.

En este contexto, la Clinique La Prairie que eligió la modelo se distingue por su integración entre ciencia, cuidado y bienestar. La experiencia de Juliana Awada no solo se centra en la purificación del cuerpo, sino también en la construcción de hábitos saludables que perduren en el tiempo. Con un enfoque holístico y científico, el Master Detox se presenta como una propuesta que une exclusividad, innovación y longevidad.

Juliana Awada y Willie Carballo en Clinique La Prairie

Juliana Awada continúa con su estadía en Suiza enfocada en un tratamiento que integra genética, nutrición y terapias de bienestar. La propuesta se desarrolla en etapas que incluyen estudios médicos avanzados, prácticas de desintoxicación y sesiones de relajación, con el objetivo de favorecer el equilibrio interno y potenciar la vitalidad. Este proceso se enmarca en un entorno exclusivo que combina innovación científica y naturaleza, ofreciendo una experiencia integral.

VDV