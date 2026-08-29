Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich viajaron a Montepulciano. Mediante las redes sociales, la socialité compartió postales de la soñada estadía que estuvo marcada por los paisajes de la Toscana, los encuentros familiares y el estilo sofisticado que la caracteriza.

El viaje de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich a un lugar muy especial de Italia

Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich realizaron una nueva escapada a Montepulciano, en la Toscana italiana, un destino muy especial para la socialité ya que se trata de su ciudad natal. La pareja pasó allí una semana y aprovechó la estadía para disfrutar del paisaje y la tranquilidad de uno de los pueblos más encantadores de la región.

Ubicado sobre una colina entre la Val d’Orcia y la Val di Chiana, Montepulciano es uno de los pueblos más pintorescos de Italia. Su centro histórico combina una estructura medieval con imponentes construcciones renacentistas, mientras que alrededor se despliegan colinas y viñedos.

Las mejores fotos de la escapada de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich a Montepulciano

Para Rossella Della Giovampaola, este viaje tuvo un componente profundamente persona ya que durante una entrevista, tiempo atrás, definió a Montepulciano como el lugar del mundo que más ama y contó que el nombre de su hija, María Toscana, tenía que ver con este amor.

Las mejores fotos de la escapada de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich a Montepulciano

Durante esta estadía, Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich disfrutaron de salidas como también de momentos de relax en una enorme y lujosa residencia. Además, se encontraron con Patricia Della Giovampaola, hermana de la empresaria, y su pareja, el escritor y filósofo francés Jean-Paul Enthoven. Ambas mantienen una relación muy cercana y suelen compartir viajes y celebraciones familiares.

Las mejores fotos de la escapada de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich a Montepulciano

Los looks de Rossella Della Giovampaola: color, elegancia y espíritu italiano

A través de su cuenta de Instagram, Rossella Della Giovampaola compartió las mejores postales del viaje y, como suele suceder con cada una de sus apariciones, sus looks no pasaron desapercibidos. La italiana volvió a demostrar su particular estética, basada en prendas femeninas, colores vibrantes y una elegancia clásica pero descontracturada.

Rossella Della Giovampaola aprovechó los días en la Toscana para lucir propuestas que combinaron sofisticación y frescura, con el color como uno de los grandes protagonistas. En una de las imágenes se la puede ver con un vestido largo de silueta fluida, estampado con bloques geométricos en tonos bordó, verde agua, blanco y negro. El diseño, sin mangas y de escote recto, tiene una falda amplia y movimiento, mientras que un cinturón marca la cintura y estiliza la figura. Su look se completó con sandalias negras y grandes aros dorados.

Los looks de Rossella Della Giovampaola: color, elegancia y espíritu italiano

Para otra de las fotografías, Rossella Della Giovampaola eligió un vestido fucsia de inspiración romántica, largo y con una silueta amplia. El atuendo tiene escote off shoulder, mangas con volados y una falda de múltiples capas que aporta movimiento. Asimismo, sumó un cinturón ancho marrón para definir la cintura y rompió con la intensidad del color con accesorios en tonos tierra.

Entre ellos se destaca una cartera Loewe de rafia, con el clásico nombre de la firma en contraste, que aportó un aire veraniego y artesanal al look, y unas grandes gafas de sol negras. Estas son las mejores fotos de la escapada de Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich a Montepulciano. Una vez más, la pareja del productor convirtió una escapada familiar en una auténtica postal de la dolce vita italiana, con Montepulciano como escenario y una selección de looks que reflejaron su sello personal.