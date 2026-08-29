Qué es de la vida de Federico Algelt, el primer novio de la China Suárez, tras alejarse de los medios

Federico Algelt tuvo un romance con la China Suárez cuando ambos formaban parte de una exitosa ficción. Si bien muchas personas conocen el noviazgo de la artista con Tacho Riera, lo cierto es que mucho antes ella estuvo enamorada del joven que hoy elige estar lejos de los medios.

Así fue el romance de la China Suárez y Federico Algelt, su primera pareja

Mucho antes de convertirse en una de las actrices más reconocidas de la Argentina, la China Suárez vivió sus primeros romances durante su adolescencia. Uno de ellos fue con Federico Algelt, conocido como “Fico” en su entorno, a quien conoció durante las grabaciones de Casi Ángeles, la exitosa ficción juvenil de 2007.

Federico Algelt formó parte del elenco de la primera temporada de la reconocida tira creada por Cris Morena, donde interpretó a Ito, uno de los amigos de Thiago, personaje interpretado por Peter Lanzani, y Nacho, a cargo de Agustín Sierra. Fue precisamente en ese contexto que nació el vínculo con la China Suárez, que por entonces también daba sus primeros pasos en una ficción que marcaría a toda una generación.

La China Suárez y Federico Algelt, su primera pareja

La relación entre ambos ocurrió en plenas grabaciones y fue, según trascendió, un romance de bajo perfil. A diferencia de otros romances que la actriz tuvo años después y que ocuparon grandes espacios en los medios, aquella historia prácticamente no tuvo exposición pública.

Por aquellos años, las redes sociales comenzaban a instalarse como una nueva forma de comunicación. Por eso, algunos recuerdos de esa época todavía sobreviven en internet, con fotografías que muestran a la pareja durante su vínculo amoroso. Desde postales sonriendo y compartiendo momentos divertidos hasta los más íntimos mostrándose a los besos y caricias.

La China Suárez junto a Federico Algelt tras el éxito de Casi Ángeles

Pese a la intensidad de la relación, la misma no prosperó y cada uno continuó con su vida. Mientras la China Suárez siguió construyendo una extensa trayectoria en televisión, cine y plataformas, Federico Algelt tomó otro camino y decidió alejarse progresivamente del mundo artístico.

Federico Algelt, el primer novio de la China Suárez: de participar en Casi Ángeles a elegir el mundo de las finanzas

Después de su participación en Casi Ángeles, Federico Algelt prefirió mantener un perfil mucho más reservado. A diferencia de varios de sus compañeros de elenco, que continuaron vinculados a la actuación, la música o la televisión y alcanzaron una gran exposición, él dejó atrás su faceta artística.

Con el paso de los años, Federico Algelt se volcó al mundo de las finanzas y desarrolló allí su carrera profesional. Trabajó para reconocidas firmas del sector y logró construir una trayectoria alejada de las cámaras y de la exposición mediática.

Federico Algelt, el primer novio de la China Suárez

Actualmente, el joven ocupa un importante puesto vinculado a la gestión dentro de una multinacional estadounidense, dedicada a las industrias de la confitería, la alimentación y las bebidas. Además, mantiene sus redes sociales privadas, una decisión que refleja el perfil bajo que eligió llevar durante los últimos años. Mientras la vida de la China Suárez continuó bajo la mirada permanente de los medios, él optó por preservar su intimidad y concentrarse en su carrera profesional.

De esta manera, la vida de Federico Algelt, el primer novio de la China Suárez, tras alejarse de los medios, es completamente diferente a la que lleva la cantante. Su presente profesional está muy lejos de aquel adolescente que formaba parte del elenco de Casi Ángeles ya que en la actualidad se dedica al mundo de las finanzas y opta por llevar un perfil reservado.