Luca Menem impactó con un look sexy y marcó tendencia en redes

Para Luca Bertoldi Menem, el hijo mayor de Zulemita Menem, los fines de semana son sinónimo de relajación y amigos. El joven cursa el cuarto año de la carrera de Administración de Empresas y trabaja en una firma japonesa. En su tiempo libre practica rugby, toca el saxo y la guitarra. Hace unos días subió fotos a su cuenta de instagram y sorprendió con sus outfis y su cuerpo trabajado.

El hijo de Zulemita Menem tiene 20 años y estudia Administración de Empresas.

Cómo fueron las fotos de Luca Menem que marcaron tendencia

En las imágenes se lo ve tocando una guitarra y con una remera de una de sus bandas favoritas: Los Guns N’ Roses. También se fotografió con un look de pantalón y camisa negra con cinturón Hermés que provocó suspiros en la platea femenina.

Hace un mes, Luca debutó como modelo junto a Sofía Botana, la hija de Maru en un evento organizado por el diseñador Javier Saiach.

En su tiempo libre, Luca practica rugby, toca el saxo y la guitarra.

Muy compinche de su madre, Zulemita y de su hermano menor, Malek, Luca es el gran amor de su abuela Zulema Yoma que ama pasar tiempo con él contándole anécdotas y escuchando los relatos de su nieto mayor.

Remera de Guns N’ Roses y cuerpo trabajado: el look de Luca Menem que generó revuelo en las redes.

Cuál es el estatus amoroso de Luca Bertoldi Menem

Por ahora, el hijo de Zulemita no tiene una novia oficial, ya que la prioridad es terminar su carrera universitaria. Muchos allegados a su abuelo y expresidente Carlos Menem, dicen que heredó de él su pasión por River y por el automovilismo y le encuentran un gran parecido al recordado Carlitos Junior, a lo que el responde con una sonrisa.