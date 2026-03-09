Luciano Castro sobre su separación con Griselda Siciliani: "Pedí ayuda y me interné, estuve muy deprimido"

Luciano Castro habló sobre su separación de Griselda Siciliani y compartió cómo atravesó un momento personal complejo. El actor se refirió con sinceridad a la etapa que vivió y los motivos que lo llevaron a internarse, dejando ver aspectos de su recuperación y generando interés sobre su salud.

Luciano Castro rompió el silencio y habló de su separación con Griselda Siciliani

Luciano Castro, tras su separación de Griselda Siciliani, se expresó sobre el proceso que enfrentó. Con palabras directas, el actor describió parte de su experiencia, aportando detalles que reflejan cómo transita esta nueva etapa de su vida. Su relato mostró un recorrido que combina momentos de dificultad con la búsqueda de bienestar.

A principio de marzo, el artista recibió el alta de la clínica donde fue internado, por su voluntad, tras separarse de la actriz. Durante una entrevista con el móvil de A la Tarde (América), decidió hablar con sinceridad sobre lo que vivió y cómo buscó ayuda profesional para superar este momento.

En el programa de Karina Mazzocco, compartieron un video donde se podía ver a Luciano Castro en su camioneta dispuesto a hablar sobre lo que está viviendo desde su alta. “Estoy bien, pedí ayuda y me dieron ayuda”, comentó, resumiendo cómo decidió enfrentar este momento con ayuda profesional.

Por su parte, el intérprete reconoció que decidió internarse en un centro especializado, donde recibió acompañamiento profesional y contención de quienes compartían la experiencia. “Me interné, la verdad, estuve en un lugar donde me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros, me contuvieron”, relató.

El duro momento que vive Luciano Castro tras su separación de Griselda Siciliani

Durante la entrevista, Luciano Castro habló sobre el impacto emocional que atravesó luego de su separación de Griselda Siciliani y cómo lo enfrentó. “Estoy sanando para mí y para la gente que más amo y más me importa, que son mis hijos”, aseguró, dejando en claro que su motivación principal fue el bienestar de su familia.

A su vez, el ex de Sabrina Rojas reconoció que el proceso que vivió no fue sencillo: “Es largo y es angustiante, estuve muy deprimido”. Sin embargo, destacó la importancia de haber pedido ayuda profesional en el momento indicado: “Por suerte pedí ayuda y me ayudaron, así que es lo más importante”.

Más allá de sus palabras, Luciano Castro evitó profundizar en detalles sobre su actualidad laboral y prefirió mantener la discreción. Ante la consulta del cronista sobre su regreso al trabajo, se disculpó y cerró con un breve comentario: “No tengo más que decir”. Su testimonio dejó claro el difícil momento que está viviendo en lo personal.

