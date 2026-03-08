Qué se sabe de la salud de Jorge Martínez tras ser operado de urgencia

Este fin de semana, trascendió la noticia de que Jorge Martínez fue operado de urgencia debido a un problema dermatológico. La información fue revelada en el programa Secretos Verdaderos (América TV), donde se encontraban debatiendo sobre la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Fue en ese momento en el que Pablo Layús señaló que el célebre actor estaba atravesando por un delicado estado de salud debido a una intervención quirúrgica.

Preocupación por el estado de salud de Jorge Martínez

Durante el ciclo de espectáculos que conduce Luis Ventura, los analistas estaban debatiendo acerca de la figura de la actriz dramática en la casa de GH. “Intenté comunicarme con Jorge Martínez para conocer un poco más sobre el tema. En ese momento no pude hablar con él y alguien cercano me comentó: ´Jorge está internado y lo tuvieron que operar´”, dijo Layús brindando el último momento.

En este marco, el presentador televisivo añadió: “Jorge estaba alojado en la Casa del Teatro. Actualmente estaba viviendo cerca de la zona de Corrientes y Uruguay, si no estoy equivocado. Había regresado recientemente: se había ido un tiempo y luego volvió. De hecho, esta misma semana, el miércoles, hablé con Linda Peretz, quien me confirmó que Jorge estaba allí”.

El portador de la primicia tomó la palabra y aseguró: “Lo que ocurrió fue que, tras regresar de su viaje a México, primero se instaló en un departamento y luego volvió a la Casa del Teatro. Cuando consulté allí por él, me dijeron: ´Lo tuvieron que operar´”. Afortunadamente, el comunicador pudo tener acceso al testimonio del artista quien le envió un audio mediante WhatsApp.

La palabra de Jorge Martínez sobre su estado de salud

En concreto, fue el propio Jorge Martínez quien habló de los motivos que lo llevaron al quirófano. “Bien, Pablo. Me vine a operar de escara esta mañana (por el sábado 7 de marzo). Pero bien, estoy bien. Gracias a Dios, muy bien. Un beso grande”. Con este mensaje, el ex galán de telenovelas intentó transmitir tranquilidad a todos los televidentes y a las personalidades del espectáculo que estaban en alerta por su repentina hospitalización.

Por su parte, Ventura explicó: “Las escaras son lesiones en la piel que aparecen generalmente cuando una persona permanece mucho tiempo postrada o en la misma posición. Se generan en zonas de contacto constante con la superficie. Por ejemplo, los talones cuando uno está acostado, debido al roce permanente con las sábanas o la presión prolongada”. En esta línea, Layús especificó: “En el caso de Jorge, la lesión se produjo en la zona del glúteo y habría presentado una infección, lo que hizo necesaria la intervención quirúrgica para evitar que el problema avanzara”.

De esta manera, tras la inesperada intervención quirúrgica, el propio Jorge Martínez llevó tranquilidad al asegurar que se encuentra bien y recuperándose favorablemente. Aunque debió ser operado de urgencia para tratar la escara y evitar complicaciones mayores, el dramaturgo respondió positivamente al procedimiento y permanece bajo observación médica mientras continúa con su recuperación. Su mensaje llevó tranquilidad a colegas y seguidores, sino que también reflejó su buen ánimo en medio de este momento delicado de salud.

