Tras separarse de Luciano Castro, Griselda Siciliani estaría iniciando un romance con Dante Spinetta

La historia entre Griselda Siciliani y Luciano Castro llegó a su fin a principios del 2026. Los actores confirmaron la separación definitiva luego de semanas marcadas por rumores de crisis, infidelidades, un pasacalles público de reconciliación y una exposición mediática que habría generado incomodidad.

Luciano Castro y Griselda Siciliani

La propia actriz aseguró en ese momento que la decisión había sido “sana”, mientras que el actor dejó trascender su dolor por el final del vínculo. Ahora, cuando la ruptura aún está reciente, un nuevo nombre aparece en escena y reaviva versiones sobre un posible giro sentimental en la vida de Griselda Siciliani.

El nuevo vínculo de Griselda Siciliani

Sin embargo, Griselda Sicilini parece haber pasado la página. Y es que según revelaron en el programa Puro Show, la actriz estaría volviéndose a ver con Dante Spinetta, con quien ya habría tenido encuentros en 2017: “Dante Spinetta y Griselda Siciliani estarían volviéndose a ver. Ella graba, está grabando escenas de (la película) Felicidades. Y me cuentan que cuando ella vuelve de las grabaciones, al rato, tipo 6 de la tarde, lo ven a él en el barrio, ingresando al edificio de ella”, afirmaron al aire.

Dante Spinetta

Además, recordaron que en el pasado el vínculo entre la actriz y el músico fue negado ante la prensa porque “eran encuentros esporádicos”, lo que alimenta la versión de que podría tratarse de un revival.

Las señales que alimentan las versiones de un posible acercamiento

La panelista también aportó más información sobre el presente sentimental de Griselda Siciliani: “Me cuentan cuentas cercanas que cada tanto se lo ve, y, en realidad, el día en que lo vieron a Dante, lo vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas”.

Griselda Siciliani

En esa línea, sumó detalles sobre movimientos recientes tras la ruptura: “Después del pasacalle no se lo vio más a Luciano, pero al que sí se lo vio ingresando varias veces es a Dante Spinetta”. Hasta el momento, ni Griselda Siciniliani ni Dante Spinetta confirmaron públicamente la relación. Sin embargo, las versiones ya comenzaron a circular y podrían marcar el inicio de un nuevo capítulo sentimental en la vida de la actriz.