Pablo Echarri sobre el duro momento de Luciano Castro: "Yo estoy con él"

En medio del escándalo que atraviesa Luciano Castro, fue Pablo Echarri quien decidió hablar públicamente y dejar en claro de qué lado está. Conmovido, pero firme, el actor se refirió a la situación de su amigo en una entrevista con Puro Show (eltrece) y no dudó en expresar su respaldo incondicional. “Luciano es mi amigo, está atravesando un momento durísimo. Y yo estoy con él”, afirmó. La frase sintetiza una relación que se remonta a más de tres décadas. Desde comienzos de los años 90, cuando se conocieron en el ambiente artístico, el vínculo entre ambos se mantuvo cercano.

Pablo Echarri y su apoyo a Luciano Castro

Esa amistad también tuvo un capítulo profesional: compartieron elenco en la exitosa tira Montecristo (2006), una de las ficciones más recordadas de la televisión argentina. Aquel proyecto consolidó una relación que trascendió lo laboral y se transformó en un lazo personal. “Yo ya le mandé el mensaje, le digo que yo estoy acá, que como siempre estuvimos cerca desde que nos conocimos allá en el año 92, 93”, contó Pablo Echarri, recordando los primeros años de su vínculo. En ese marco, también reflexionó sobre el clima social que rodea a las figuras públicas en momentos de crisis. “Me parece que este momento de la sociedad disfruta de ensañarse con quien en un momento determinado es elegido por tal o cual cosa”, expresó.

Luciano Castro y Pablo Echarri en una escena clave de Montecristo (2006).

Pablo Echarri y su crítica al ensañamiento mediático

El actor fue más allá al describir lo que percibe como un fenómeno actual. “Creo que se han ensañado y se siguen ensañando porque otra de las particularidades del momento es que agarran y no largan, ¿viste? No largan”, señaló. Según su mirada, existe “una sed de sangre —de sangre entre comillas— de lastimar gente que es llamativo”. Aun así, evitó profundizar en polémicas y volvió a enfocarse en su amigo. “Lo único que tengo para decirle es que acá estoy cuando quiera. Estoy al lado suyo porque somos amigos y porque lo quiero y lo voy a bancar siempre”, sostuvo.

Pablo Echarri explicó que respeta los tiempos personales de Castro y que cada uno atraviesa su propia realidad. “Le mandé un mensaje, pero él está atravesando su realidad, como yo atravieso la mía todos los días”, agregó. Luego reveló un intercambio reciente que lo tranquilizó. “Hoy me mandó un mensaje por Dolly. Me dijo que me quería, que me amaba, y yo también te amo, gordo. Escucharle la voz me dejó tranquilo”, contó. Finalmente, expresó su deseo: “Espero que pueda atravesar pronto y de la mejor manera”.