Para Luciano Castro el GuapaGate no fue gratis. Luego de haber sido el hazme reír de toda una comunidad virtual tras haberse filtrado los audios donde el actor le estaba siendo infiel a Griselda Siciliani, a comienzos de esta semana trascendió la noticia de que habría tomado la iniciativa de internarse -por voluntad propia- en un centro de salud mental. Sin embargo, en las últimas horas salieron a la luz los verdaderos motivos de su repentina estadía en la clínica.

Luciano Castro internado en una clínica psiquiátrica

En la última emisión de Intrusos (América TV), Paula Varela profundizó acerca del estado de salud de Luciano Castro, quien se encuentra internado en CETRAQ, un centro para tratamiento integral para la recuperación de las adicciones. De acuerdo con el testimonio de la periodista de espectáculos, dentro del ambiente artístico ya se venía instalando estos rumores sobre el estado emocional del artista y su inminente arribo a la clínica.

Luciano Castro | Instagram

“Cuando yo me lo encontré hace poco a él, me dijo que entendía perfecto lo que le pasaba y me anticipó su decisión de internarse, antes de comenzar a grabar la segunda temporada de una serie de Netflix”, señaló la panelista. Asimismo, aseguró que el exnovio de Griselda Siciliani estaba comenzando a resolver los procedimientos burocráticos de la institución de salud para poder comenzar con su recuperación cuanto antes.

La voluntad de Luciano Castro

Ante los incansables intentos de Luciano Castro por mantener en absoluta reserva esta decisión de asistir -por voluntad propia- a un centro de salud mental, la panelista del ciclo de espectáculos reveló: “Después yo me enteré de que antes de la internación, él ha pasado procesos con psiquiatras y psicólogos…lo viene intentando hace rato. Él no quería que se filtrara esto”.

Luciano Castro | Instagram

Por su parte, Rodrigo Lussich resaltó la importancia de darle visibilidad a estos temas de salud mental para que se genere una toma de conciencia en los espectadores y que se ponga en la agenda pública -y mediática- estas problemáticas sociales que crecen a pasos agigantados. “El hecho de que haya podido concientizar la necesidad de una ayuda, sobre todo en lo que tiene que ver con su ira, no solamente lo que tenga que ver con adicciones. Porque es un tipo con una ira importante que creo que tiene que trabajar”, señaló el conductor. Finalmente, concluyó: “Lo que pasó para el show mediático fue pochoclos, pero para él y la gente que lo rodea es un garrón. Incluso lo pagó con su propia pare”.

En esta línea, en comunicación telefónica con La Mañana con Moria (Eltrece), fue el propio Castro quien hizo mención de su internación y lanzó: “No hablé nunca con nadie y no hay nada que haya dicho de nada con respecto a lo que yo vengo a sanar. Yo me interné porque quiero estar bien”. De esta manera, dejaría en claro que sólo él conoce los motivos de su paso por este centro asistencial alejándose del ojo mediático y poniendo como eje principal a su salud.

Cabe destacar que, personalidades como Pablo Echarri y Alejandro “Huevo” Müller salieron a defender a Luciano Castro. En diálogo con el notero del programa de América, el humorista -y amigo del actor- aseguró: “Yo creo que más que internarse, se aisló. Me da mucha pena que esté pasando por esa situación porque aparte son cosas personales y ustedes (por la prensa) son bastantes hijos de puta”. Para cerrar, disparó: “Me parece que la prensa lo pone en un lugar complicado”.

NB