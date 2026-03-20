El momento "paranormal" de Luciano Pereyra cuando nombró a Diego Maradona durante una entrevista

Luciano Pereyra vivió un inesperado hecho “paranormal” cuando contó cómo inició el vínculo que mantuvo con Diego Maradona. Durante una entrevista, el artista recordó la buena relación que forjó con el astro argentino y con Claudia Villafañe. Entre anécdotas personales y situaciones inesperadas, la narración mostró cómo la música lo unió con su ídolo.

Luciano Pereyra vivió un hecho “paranormal” al hablar de su vínculo con Diego Maradona

Luciano Pereyra fue protagonista de una anécdota inesperada durante su participación en Ferné con Grego, el programa de Grego Rosello. El cantante relató el vínculo que lo une a Claudia Villafañe y a Diego Maradona, compartiendo recuerdos que marcaron su carrera y su vida personal. Mientras mencionaba al astro del fútbol, ocurrió un detalle que él mismo definió como un momento “paranormal”.

Luciano Pereyra

Durante la entrevista, el artista recordó cómo fue la primera vez que Claudia Villafañe lo llamó por teléfono. Según contó, al recibir la llamada pensó que se trataba de una broma y decidió cortar. Me llamó Claudia y me dijo ‘Hola, Luciano, soy Claudia Villafañe’, y fue así. Le digo: ‘No, yo soy Cristóbal Colón’ y le corté”, explicó.

Pero no dudó en aclarar que se quedó pensando si realmente era la empresaria: “Me quedé como diciendo: ‘Me parece que la voz era conocida’. Suena de vuelta el teléfono y digo: ‘Che,¿y si es?’”. En la segunda llamada, se presentó nuevamente y comenzó a reírse, confirmando que era ella. Según contó, ese fue el inicio de la relación que lo acercó también a Diego Maradona.

Mientras Luciano Pereyra contaba cómo inició su vínculo con Claudia Villafañe y mencionó al campeón del mundo, una luz del estudio se prendió. "Nombramos a Diego y se prendió una luz”, destacó el artista. “Fuera de joda. Esa luz no se usa nunca”, comentó Grego Rosello, visiblemente impactado por lo que estaba sucediendo.

Las canciones que unieron a Diego Maradona, Claudia Villafañe y Luciano Pereyra

Luego del impactante momento “paranormal”, Luciano Pereyra continuó contando cómo fue el vínculo que lo unió con Claudia Villafañe y Diego Maradona a través de la música. El cantante compartió que en la llamada, la organizadora le contó que el exfutbolista, desde Cuba, escuchaba mucho sus canciones.

Claudia Villafañe

“Diego está en Cuba, pero escucha mucho tus canciones; yo desde Argentina le pongo Desde que tú te has ido y él al teléfono me pone Cómo puedes vivir sin mí y nos ponemos canciones”, recordó. Ese intercambio musical fue el primer puente entre ambos. Tiempo después, lo invitaron a la casa de la empresaria para conocerse personalmente.

En su visita a la casa de Claudia Villafañe, Luciano Pereyra recorrió el museo donde había recuerdos de Diego Maradona. Allí recibió un obsequio que aún conserva. “Voy a la casa, voy al museo que tenía Claudia ahí, y me dice: ‘Tomá esto es para vos’, y me regala una remera de Diego de Boca del 81”, contó. “Formamos una muy buena amistad, casi familia, de pasar momentos hermosos y no tan hermosos”, expresó.

Luciano Pereyra

Luciano Pereyra destacó el momento “paranormal” que ocurrió mientras hablaba de su relación con Diego Maradona, un detalle que acompañó el relato de su amistad con Claudia Villafañe y el ídolo argentino. Su relato reunió recuerdos de canciones compartidas, gestos que aún lo unen a la familia del futbolista.

VDV