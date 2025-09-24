Luis Brandoni sufrió una “ligera descompensación” y canceló su función: qué dijeron sobre su estado de salud

Luis Brandoni tuvo que suspender su función en el teatro y generó preocupación por su estado de salud. El actor, de 84 años, debió cancelar la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra en el teatro Liceo, debido a un problema de salud que lo obligó a hacer reposo.

Qué le pasó a Luis Brandoni que tuvo que suspender la función en el teatro

El actor debió suspender su función en el teatro por un problema de salud y la noticia fue confirmada por la producción a través de un comunicado oficial. “Por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo ¿Quién es quién? en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, informaron desde la cuenta de X de Multiteatro.

El comunicado oficial de Multiteatro

Ante la sorpresa de los espectadores, Carlos Rottemberg, empresario teatral y productor de la obra, llevó tranquilidad y aclaró cuál es el estado actual del artista. “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy”, explicó en diálogo Teleshow.

El productor remarcó también que Luis Brandoni se encuentra en su casa, siguiendo con las indicaciones médicas y este jueves volverá a las tablas. “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria”, agregó.

Soledad Silveyra y Luis Brandi

La preocupación surgió porque, a lo largo de su extensa carrera, Luis Brandoni siempre se mostró con una gran entrega en cada proyecto. Su ausencia en el escenario sorprendió tanto a sus seguidores como al ambiente teatral. Sin embargo, quienes lo rodean aseguran que se trata de un malestar pasajer y que podrá regresar en las próximas horas a las funciones programadas.