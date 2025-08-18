Luis Brandoni criticó Homo Argentum, la película de Guillermo Francella: "Muestra un argentino que no es modelo"

Guillermo Francella se posicionó en el centro de polémicas, tras el estreno de su nueva película Homo Argentum. Las 16 historias que retratan la personalidad del argentino recibieron fuertes críticas de diversos sectores. Entre los fanáticos y los haters, se incluían muchos actores, actrices o personajes políticos de importancia. Es por eso que, en medio de este revuelo, Luis Brandoni fue consultado sobre su opinión personal. Tras haberla visto en cines, no dudó en pronunciarse al respecto y dio de qué hablar.

Luis Brandoni, Guillermo Francella

La tajante crítica de Luis Brandoni a Homo Argentum, la película de Guillermo Francella: "Muestra un argentino que no es modelo"

Homo Argentum llegó a los cines argentinos para exponer 16 historias diferentes sobre las personalidades que pueden encontrarse en el país. Guillermo Francella fue el protagonista de estas mini historias, y se llevó las críticas de todos los espectadores. Tanto a favor como en contra, los usuarios en las redes sociales no tardaron en dejar sus comentarios sobre qué les pareció. En este contexto, buscaron a uno de los amigos más cercanos del actor, Luis Brandoni, para que diera su crítica.

El estreno de Homo Argentum / Créditos: Raquel Flota

En Lape Club Social (América), Brandoni defendió a Francella, tras sus dichos contra el estado actual del cine en Argentina. "Es una realidad. Hay películas que no las ve la gente, y ellos no pensaron en la posibilidad de que sea un éxito en la convocatoria. Se hace porque están las leyes de apoyo", expresó. De esta manera, apuntó que, lejos de la polémica entre los colegas, la película le había gustado. "Fui con la expectativa de ir a ver una comedia, dado los antecedentes de Guillermo. Es una película muy seria, es una producción importante", explicó el actor, y volvió a diferenciarse de sus colegas que la habían criticado.

La realidad es que muchos actores, compañeros de Francella, dijeron que no se representaba la personalidad del argentino. Algunos usuarios aseguraron que solo demostraba al porteño, y se había dejado de lado al resto de las provincias. Ante esto, Brandoni volvió a defender a su amigo, y lanzó contra sus colegas: "Los que critican son los que se sienten tocados, porque muestra un tipo de argentino que no es un modelo a seguir".

Finalmente, aseguró que el cine no siempre representa los pensamientos del creador, asegurando que "el cine no contagia". De esta manera, Luis Brandoni mostró su apoyo a la película de Guillermo Francella, que se volvió centro de polémicas entre los actores y las redes sociales. El film tuvo mucha convocatoria en los cines, sin embargo las críticas alrededor fueron diversas, lo que provocó grandes debates entre los usuarios y fanáticos audiovisuales.

