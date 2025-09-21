Guillermo Francella, Luis Brandoni y Andrea Frigerio conquistan Netflix con una divertida película argentina

Mi obra maestra sigue cautivando al público desde su desembarco en Netflix y es uno de los títulos argentinos más atractivos dentro de la plataforma. Estrenada originalmente en cines el 18 de agosto de 2018, la producción dirigida por Gastón Duprat y escrita por Andrés Duprat encontró en el streaming una nueva vía para conquistar a espectadores de diferentes países.

Con Guillermo Francella y Luis Brandoni como protagonistas, la comedia dramática propone un relato atrapante que combina humor, emoción y una mirada crítica sobre el mundo del arte. Francella interpreta a Arturo Silva, un carismático y astuto comerciante que busca reactivar la carrera de su amigo Renzo Nervi, un talentoso pero conflictivo pintor encarnado por Brandoni. Para lograrlo, pondrá en marcha un plan arriesgado que desafiará las reglas del negocio y los límites de la amistad y la lealtad.

Luis Brandoni en 'Mi obra maestra'

Mi obra maestra: la comedia argentina que brilla en Netflix

La sinopsis oficial de Netflix resume la trama como la historia de un comerciante de arte que intenta devolverle prestigio a un artista en decadencia, aunque el método elegido pondrá en jaque los principios de ambos. El resultado es una película que, en sus 104 minutos de duración, logra mantener la intriga y ofrecer momentos de risa, ternura y reflexión.

El elenco se completa con la participación de Andrea Frigerio en el papel de Dudú, Raúl Arévalo como Alex, María Soldi como Laurita, Mónica Duprat en la piel de la señora de la galería y Alejandro Paker como Aranovich. Cada uno aporta matices que enriquecen la historia y contribuyen al clima de tensión que atraviesa a los personajes principales.

La producción recibió reconocimientos en festivales internacionales de cine en España e Italia, donde fue aplaudida por su originalidad y calidad interpretativa. Con su combinación de humor y sensibilidad, la película reafirma el valor del cine argentino en el escenario global y se suma a la lista de producciones nacionales que logran trascender fronteras.

Hoy, a varios años de su estreno, “Mi obra maestra”, protagonizada por Guillermo Francella y Luis Brandoni, demuestra que sigue vigente, cautivando a nuevos espectadores y consolidándose como un filme que invita a reflexionar sobre los vínculos, la pasión artística y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

F.A