Luis Machín, actor, sobre su transformación en Barreda: “Dos días antes soñé que usaba su escopeta contra él”

Luis Machín se puso en la piel de Ricardo Barreda para protagonizar la película que reconstruye el cuádruple feminicidio ocurrido en La Plata. El actor habló sobre el desafío de interpretar a un personaje de una psicología tan compleja y sobre el trabajo que realizó para comprender su manera de hablar, sus gestos y la personalidad que mostraba frente a los demás.

Luis Machín se puso en la piel de Barreda

La producción también propone una mirada diferente sobre el caso, ya que corre el eje del asesino para darle centralidad a las cuatro mujeres de la familia. A través de sus vínculos y de la vida cotidiana dentro de la casa, la película busca reconstruir aquello que durante años quedó relegado detrás del relato de Barreda.

Luis Machín contó cómo construyó a Ricardo Barreda

Durante una reciente entrevista en Lapegue club social (América TV), Luis Machín explicó que interpretar a Ricardo Barreda fue un desafío que le exigió un trabajo extra: “Complejo, pero también fascinante, porque para nosotros, los actores, poder abordar psicologías tan complejas y tan alejadas es lo que te demanda un trabajo extra”, expresó.

Luis Machín dio vida a uno de los asesinos más polémicos de Argentina

El actor también contó que investigó por iniciativa propia y que tuvo acceso al juicio, además de revisar investigaciones sobre el caso y leer Conchita, de Rodolfo Palacios: “Eso fue por curiosidad mía. No es que nadie me dijo ‘tenés que ver esto’. Yo tuve la libertad”, explicó. Según detalló, todos esos materiales le sirvieron para construir al personaje y conocer aspectos de su vida que no aparecen solamente en el relato del crimen.

El sueño que tuvo Luis Machín antes del estreno

La preparación para el personaje también tuvo un impacto en la vida cotidiana del actor. Luis Machín contó que se fue casi medio mes antes del rodaje y que trabajó durante meses en la elaboración de Barreda: “Cuando estás filmando una película y hay ese nivel de demanda, porque es un personaje central de la película, estás todo el día pensando en la película. Cuando te vas al hotel también”, explicó.

Sin embargo, una experiencia que tuvo antes del estreno fue la que más lo sorprendió. “Podía dormir, sí, podía dormir. Lo que sí me pasó, que esto lo estuve comentando, para mí fue muy elocuente: dos días antes de que se estrene, yo soñé que lo mataba con la escopeta, con la Víctor Zarraqueta de doble caño”, contó.

Cuándo se estrenó la película y quiénes acompañan a Luis Machín

La película protagonizada por Luis Machín se estrenó el 28 de agosto de 2026 en el catálogo de Amazon Prime Video, con lanzamiento global simultáneo en más de 240 países. Se trata de una producción original que llegó directamente al streaming, sin pasar previamente por los cines comerciales. En pocos días, logró posicionarse en el top 10 de las películas más vistas de la plataforma.

Luis Machín, Carla Peterson, Maite Lanata y Margarita Páez

Además de Luis Machín, el elenco principal está integrado por Margarita Páez, quien interpreta a Adriana Barreda; Carla Peterson, en el papel de Gladys McDonald; Maite Lanata en la piel de Cecilia Barreda; y Mercedes Morán, que encarna a Elena Arreche. La película también cuenta con la participación de otro grupo de reconocidos actores que reconstruyen el ámbito judicial y acompañan la historia de las cuatro mujeres de la familia.