Carla Peterson mostró cómo fue el detrás de escena del momento más impactante de Barreda, la película

Barreda es la nueva producción de Prime Video sobre el crimen del odontólogo que dividió a la Argentina. Con un enorme impacto desde su reciente estreno, y dirigida por Daniela Goggi, la película se sumerge en uno de los casos criminales más oscuros y debatidos de la historia, desplazando el foco del asesino para devolver la centralidad a las cuatro mujeres asesinadas en la casona de La Plata. Es por eso que en redes sociales el producto final no fue lo único que generó emoción. Carla Peterson, una de las protagonistas, comenzó a compartir las fotos del detrás de escena, sorprendiendo y conmoviendo al público incluso más que las impactantes escenas de la misma película.

El detrás de escena del momento más impactante de Barreda, la película

El detrás de "la escena que inevitablemente teníamos que filmar" de Barreda, la película

Si hay una escena de la película de Barreda que muchos usuarios querían ver cómo la recreaban, esa es la que muestra de manera explícita el desgarrador momento del cuádruple femicidio perpetrado por Ricardo Barreda en la casona de La Plata . En su cuenta oficial de Instagram, Carla Peterson, quien le da voz a la esposa del odontólogo, compartió imágenes exclusivas del set y describió la jornada como "la escena que inevitablemente teníamos que filmar", reconociendo la enorme carga dramática y la tensión que atravesó todo el equipo al rodar un momento tan crucial y doloroso de la historia.

En las postales, se expone el minucioso trabajo técnico y de producción que requirió recrear la violencia con absoluto profesionalismo. Por un lado, en una pantalla de monitoreo Luis Machín, en la piel del odontólogo, apunta con frialdad una escopeta hacia la cámara. Para lograr el impacto visual de los disparos sin perder el realismo, el equipo de efectos especiales recurrió al uso de squibs, que simulan los impactos de bala en la ropa y el entorno. Carla Peterson mostró telas manchadas con sangre artificial colgadas en un enrejado exterior, evidenciando las pruebas de cámara necesarias para coordinar la detonación de los efectivos squibs y asegurar la perfecta sincronización del efecto. El crudo registro contrapone la truculencia de la ficción con los momentos descontracturados de los actores, recordándole al público la distancia necesaria para llevar a la pantalla un relato tan perturbador.

El detrás de escena del momento más impactante de Barreda, la película

Los squibs o falsos impactos de bala: las fotos de Carla Peterson de Barreda

Los squibs son pequeños artefactos pirotécnicos o hidráulicos utilizados en la industria cinematográfica para simular de forma realista los impactos de bala en el cuerpo de un actor o en superficies fijas. Estos mecanismos de efectos especiales constan de una carga minúscula o un sistema neumático, un detonador eléctrico y una pequeña bolsa con sangre artificial que, al activarse a distancia, rompe la vestimenta hacia afuera simulando la trayectoria del disparo en el instante exacto.

En las reveladoras imágenes compartidas por Carla Peterson , se puede apreciar el minucioso proceso de preparación detrás de las cámaras para utilizarlos con absoluta seguridad. La actriz posó mostrando cómo el equipo de vestuario y efectos visuales le colocó un corpiño protector especial, sobre el cual se adhirieron con cinta médica los cables y las cápsulas cargadas con el fluido rojo.

En otra de las capturas, se observan detalladamente estos dispositivos reposando sobre una mesa de madera junto al control remoto digital con teclado numérico que utiliza el técnico para coordinar las explosiones. Estas impactantes postales demuestran la complejidad detrás de escena, donde Peterson sostiene el control para ilustrar la sincronía necesaria en el set. En la reconstrucción del trágico desenlace de la historia de Barreda, estos elementos sirvieron para plasmar con un realismo crudo e impactante la violencia de los disparos, logrando una atmósfera desgarradora sin poner en riesgo la integridad física del elenco.

El detrás de escena del momento más impactante de Barreda, la película

El estreno de Barreda, la película en Prime Video se consolidó como uno de los fenómenos cinematográficos más comentados del año, despertando intensos debates en la opinión pública. El largometraje logró reabrir una profunda conversación social, demostrando que la crudeza del caso sigue calando hondo en la memoria colectiva argentina. De esta manera, el revelador detrás de escena que compartió Carla Peterson sobre el momento más impactante del rodaje no solo expuso el profesionalismo técnico del equipo, sino que también cómo se recrean estas escenas en la ficción para transmitir ese sentimiento perturbador.

A.E