Luis Machín, uno de los actores más respetados de la Argentina, fue el invitado de la semana en +CARAS, donde mantuvo una charla íntima con Héctor Maugeri. En medio de un recorrido por su vida y su carrera, reveló que padece tinnitus, una condición que también sufre el cantante Luis Miguel.

Luis Machín reveló el problema de salud que enfrenta

Durante la distendida charla, Machín recordó que fue durante su paso por la obra I.D.I.O.T.A. con María José Gabin, cuando comenzaron sus síntomas: “En esa época tenía acúfenos, los sigo teniendo y fui aprendiendo a convivir con eso. Son sonidos muy fuertes en la cabeza. Es espantoso, no podés dormir. Después el cerebro lo va aceptando”.

Luis Machín y Héctor Maugeri en +CARAS.

El tinnitus, también conocido como acúfenos, es la percepción de un sonido en los oídos sin que exista una fuente sonora externa. Según contó, la afección llegó a provocarle episodios de desconexión total durante una función: “Hubo un momento en el que yo estaba muy tomado, diciendo nuestros textos, y de repente no vi más nada, no supe más nada, me fui a negro. Cuando volví a blanco estaba en otra parte de la obra. Seguimos, terminó la función, fui al camarín y me desplomé”.

Su compañera de escena, al ser consultada sobre lo ocurrido, le respondió que para ella todo había transcurrido con normalidad: “Fueron como dos minutos, que pueden ser eternos, en donde yo no sabía qué decía ni qué hacía, pero hacía y decía todo lo que tenía que hacer”.

En ese momento, Maugeri aportó un dato curioso: “Vos sabés que Luis Miguel lo tiene, como mucha gente. La mayoría de los músicos, más del 50%, por los volúmenes altos, y realmente soportarlo te invalida. Eso después se acomoda, pero también es la voluntad de sortearlo”. Machín coincidió y afirmó: “Totalmente, podría haber dicho ‘no sigo con la actuación’”.

La entrevista de Héctor Maugeri con Luis Machín en +CARAS dejó en claro que, más allá de las dificultades, el actor elige seguir creando, desafiando sus propios límites y apostando por el arte. A lo largo de su carrera, supo encarnar personajes complejos y carismáticos, consolidándose como uno de los actores más versátiles y respetados del país. Actualmente, junto a Gabriela Toscano, protagoniza la obra Relatividad —en la que interpreta a Albert Einstein— en el Teatro Picadero.