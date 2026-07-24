Carla Peterson, Luis Machín y Mercedes Morán llegan a Amazon Prime Video con una nueva película argentina: fecha de estreno y de qué trata

Carla Peterson, Luis Machín y Mercedes Morán vuelven a reunirse en la pantalla con Barreda, la nueva película argentina de Amazon Prime Video que propone una mirada diferente sobre uno de los casos policiales que más conmocionó al país. Bajo la dirección de Daniela Goggi, la producción pone el foco en las víctimas y busca alejarse de las narrativas que durante años estuvieron centradas en el femicida.

Luis Machín en Barreda

La película reconstruye el crimen ocurrido en 1992 desde una perspectiva inédita, dando protagonismo a las historias de las cuatro mujeres asesinadas. Con un elenco integrado por reconocidas figuras del cine y la televisión argentina, el film apuesta por una lectura contemporánea que prioriza la memoria y la experiencia de las víctimas.

Un elenco de figuras para una mirada diferente del caso

Luis Machín será el encargado de interpretar a Ricardo Barreda, mientras que Carla Peterson dará vida a Gladys McDonald, la esposa del odontólogo. Ambos encabezan un elenco que busca reconstruir la historia desde un enfoque distinto al que caracterizó otras producciones inspiradas en el caso.

Junto a ellos, Mercedes Morán interpreta a Elena Arreche, la suegra de Barreda, mientras que Maite Lanata y Margarita Páez se ponen en la piel de Cecilia y Adriana, las hijas del matrimonio. El reparto se completa con Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka, quienes aportan nuevas miradas a un relato coral dirigido por Daniela Goggi.

De qué trata Barreda y cuándo se podrá ver

La nueva producción en la que participarán Carla Peterson, Luis Machín y Mercedes Morán, lejos de centrarse en la figura del femicida, propone reconstruir la historia desde la perspectiva de las cuatro mujeres asesinadas: Gladys McDonald, Elena Arreche, Cecilia y Adriana. Según adelantó la producción, el objetivo es "dar voz a las víctimas y alejarse de las versiones previas del caso", una decisión que marca el tono de una película que busca ofrecer una lectura diferente de un hecho que conmocionó a la sociedad argentina.

Carla Peterson y Mercedes Morán en Barreda

Con Carla Peterson, Luis Machín y Mercedes Morán al frente del elenco, la nueva producción dirigida por Daniela Goggi llegará a Amazon Prime Video el próximo 28 de agosto y estará disponible en más de 240 países y territorios. De esta manera, la plataforma suma una nueva apuesta por el cine argentino con una historia que propone revisar uno de los casos más recordados del país desde una mirada inédita.