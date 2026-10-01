Luis Ventura construyó una extensa trayectoria en los medios, pero su rol más desafiante y profundo lo vive en el ámbito privado junto a la familia que formó. Fruto de su relación con la exmodelo Fabiana Liuzzi, nació su hijo menor, Antonio , cariñosamente conocido como Toñito. A través de sus plataformas digitales y apariciones televisivas, el conductor comparte con orgullo y extrema sensibilidad los pequeños y grandes avances del niño, mostrando la intimidad de un lazo incondicional y el día a día de su crecimiento.

Sin embargo, Antonio nació de forma prematura y convive con una condición neurológica que requiere estímulos constantes y cuidados especializados las 24 horas. En los últimos días, la preocupación volvió a encender las alarmas en el entorno familiar debido a que el niño tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro médico para estabilizar su salud. Es así como, este 1 de octubre, Ventura tranquilizó a todos y contó cómo está su hijo.

Luis Ventura contó cómo está su hijo Toñito, quien tuvo que ser internado hace unos días

Antonio, cariñosamente conocido como Toñito, es el hijo menor de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi . El pequeño de 12 años nació de forma prematura y convive desde su nacimiento con una condición neurológica que le genera retrasos madurativos y requiere de terapias constantes y una estimulación permanente para mejorar su calidad de vida. A pesar de los desafíos diarios, el niño es el gran motor de sus padres y se caracteriza por una energía alegre que enternece a todo su entorno. En las últimas horas, la salud de Toñito generó una profunda preocupación en el mundo del espectáculo debido a que tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro médico.

Tras momentos de gran incertidumbre, el propio conductor decidió llevar tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales. Para aliviar la angustia generalizada, el periodista compartió fotos y videos del menor sonriendo y caminando animadamente por los pasillos del nosocomio. "Un toro que no afloja. El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad. Estaba dejando de ser él y algo había cambiado", comenzó relatando.

De esta manera, relajó a todos y expuso: "Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien. Un personaje que se hace querer." Poco después, al confirmarse la evolución favorable de su hijo, cerró con un mensaje de profunda gratitud hacia el público: "Gracias a todos por su cariño, a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también. La vida sigue".

Luis Ventura contó cómo está su hijo Toñito, quien tuvo que ser internado hace unos días

La salud de Toñito, el hijo de Luis Ventura

Durante una entrevista en La Mañana de Moria (eltrece), Luis Ventura abrió su corazón para hablar detalladamente sobre la realidad que atraviesa su hijo Toñito. El periodista confirmó públicamente que el diagnóstico es encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE), un cuadro neurológico severo derivado de su nacimiento prematuro y de pequeños infartos sufridos en su hemisferio cerebral izquierdo.

La encefalopatía crónica no evolutiva es un trastorno del sistema nervioso central generado por una lesión o cicatriz cerebral que ocurre antes, durante o inmediatamente después del parto, comúnmente ligada a la falta de oxígeno o la prematurez extrema. “Ya no podés jugar más de manos con él, a mí me gustaba zamarrearlo, tirar algunos guantes... no, ya está, ahora te caga a palos”, señaló sobre la interacción física y el crecimiento del menor. Ventura explicó con mucha crudeza que la afección impacta de forma directa en las capacidades motoras y comunicativas del niño, lo que provoca que todavía presente grandes dificultades en el habla y requiera de un acompañamiento terapéutico constante y especializado las 24 horas del día para poder salir adelante.

Luis Ventura, Antonio Ventura

A pesar de los grandes sustos que preocupan a su familia, la reciente recuperación de Toñito demuestra que es un verdadero luchador. Tras superar esta internación, el hijo de Luis Ventura ya se encuentra estable, llenando de alivio y esperanza a todos sus seres queridos que lo acompañan incondicionalmente día a día.

A.E