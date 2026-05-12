Florencia Peña reveló que Luis Ventura recibió su vídeo íntimo: "Que me pida disculpas"

Florencia Peña reveló que Luis Ventura recibió su video íntimo y exigió una disculpa pública por sus declaraciones. La actriz, con más de cuarenta años de trayectoria, tras cuestionar la credibilidad de los premios Martín Fierro, se pronunció contra los dichos del periodista. Sus palabras sumaron un nuevo capítulo a la discusión con el conductor, en un contexto donde se cruzan la vida privada y la mirada sobre la industria.

Flor Peña apuntó de lleno contra Luis Ventura luego de sus desafortunados dichos

Florencia Peña volvió a quedar en el centro de la escena tras sus declaraciones sobre Luis Ventura y la filtración de su video íntimo ocurrido en 2012. La actriz, con más de cuatro décadas de trayectoria, exigió una disculpa pública del periodista luego de que él respondiera con dureza a sus críticas sobre los premios Martín Fierro y sobre la falta de nominaciones a Marley.

Florencia Peña

La discusión entre la artista y el presentador comenzó luego de que ella realizara una fuerte crítica sobre la credibilidad de los premios que distinguen a la televisión argentina. En ese contexto, el comunicador y presidente de Aptra respondió con declaraciones que generaron rechazo por sugerir que debía “seguir haciendo videos por…”.

Durante el programa que comparte con Marley en Luzu TV, Florencia Peña le respondió al conductor y fue precisa. “Si vamos a hablar de una nota de color, no nos pongamos agresivos. Ventura, te fuiste al car… con lo que dijiste y te lo voy a contestar porque sos un misógino, eso no lo tenés que decir”, inició. Sus palabras dejaron en claro que Luis Ventura, para ella, cruzó un límite que no está dispuesta a tolerar.

Luis Ventura

“Podemos debatir, me pueden cag... a put..., cuatros de copas salen a decir que devuelva premios, no me importa. Pero lo de Ventura, no se lo pueden dejar pasar. Y yo espero que en América se atrevan a decirlo”, continuó la conductora en una entrevista con SQP (América). La actriz remarcó que la filtración de ese video íntimo fue un episodio doloroso y que no está dispuesta a repetir. “Es una falta de respeto absoluta”, continuó.

Flor Peña le exigió disculpas públicas a Luis Ventura por sus dichos del íntimo video

Mientras hablaba con distintos medios, Florencia Peña recordó el duro momento que atravesó cuando en 2012 le hackearon un video íntimo de ella y su pareja. “Ventura fue el tipo que recibió mi video. Ventura fue el tipo que agarró mi video y lo quiso comprar. No voy a hablar de Ventura, pero lo que dijo, que me pida disculpas. Pero no por mí, porque un tipo de los medios no puede jamás mandar a una actriz a hacer videos porno”, comentó la artista.

Florencia Peña

Además, la actriz profundizó en el tema, con evidente malestar, y detalló cómo la marcó la exposición que sufrió en ese momento. “Ese video a mí me dio muchísimo dolor. Ese video fue algo que fue muy duro para mí. Fue atravesar algo para una mujer de esas características es muy dificil. Un video exponiendo mi intimidad. Y que este señor diga abiertamente que vaya a hacer video porno... Me parece una falta absoluta de respeto que no me merezco”, detalló.

Al ser consultada por otros de los dichos de Luis Ventura, que mencionaba supuestos vínculos con políticos, Florencia Peña fue contundente al negar los rumores. “Yo nunca fui a Casa Rosada. Fui una vez a la Quinta de Olivos”, comentó. Cabe recordar que la actriz fue señalada por ir a la Casa de Gobierno durante la pandemia de 2020 a reuniones privadas con Alberto Fernández.

Antes de concluir con la nota a SQP, la actriz detalló que con sus críticas no buscaba confrontar personalmente con el periodista: “Ese señor no está bien, no puede hacer eso. Yo soy respetuosa. Yo en ningún momento me metí con él, ni lo maltraté, ni maltraté a nadie de Aptra”. Por otro lado, la artista comentó que espera las disculpas públicas y que podrían ir a tomar un café para dirimir sus diferencias.

Florencia Peña

Florencia Peña reveló que Luis Ventura recibió su video íntimo y reclamó una disculpa pública por sus declaraciones. La actriz recordó el episodio ocurrido en 2012 y señaló al comunicador como "misógino". La polémica con el periodista sumó un nuevo capítulo y expuso diferencias que atraviesan tanto la vida personal como el ámbito profesional.

VDV