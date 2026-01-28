Luis Ventura: "El vídeo más polémico que tengo guardado es el de Florencia Peña"

En tono de juego, pero fiel a su estilo frontal, Luis Ventura volvió a quedar en el centro de la escena con una frase que no pasó desapercibida. Invitado al ping pong de #ÁngelResponde para el canal de streaming Bondi Live, el histórico periodista de espectáculos aceptó responder sin filtro una serie de preguntas que fueron del fútbol al mundo del show, y terminó dejando una declaración tan breve como explosiva.

Luis Ventura, entre chicanas y lealtades declaradas

El ida y vuelta arrancó con clima distendido. Ante la consigna de elegir un director técnico para un clásico entre Lanús y Banfield, Luis Ventura no dudó en inclinarse por Mario Pergolini. “Porque no quiero a los otros”, respondió, sin demasiadas vueltas. En la misma línea, cuando le propusieron elegir la “estampita del espectáculo” para armar la Selección argentina del show, entre Laura Ubfal, Ángel de Brito y Marcela Tauro, se quedó con su compañera histórica: “Marcela Tauro”. Una elección que no sorprendió, teniendo en cuenta la larga sociedad profesional que los une en Intrusos y fuera de cámara.

Luis Ventura

El tono siguió entre risas y respuestas rápidas. Consultado por quién sería el brasileño más famoso del país, compitiendo con Ana María Ferreira y Caíto Cacho, Ventura se eligió a sí mismo sin dudar: “Yo, porque soy el más famoso”. Y cuando el entrevistador le propuso imaginar quién podría heredar su personaje de “Lucho” si una plataforma lo convocara para elegir sucesor, optó por Robertito Funes Ugarte por sobre Pilar Smith y Evelyn Botto.

Luis Ventura y la frase que encendió la polémica

Pero el clima de juego cambió cuando llegó la última pregunta, la que tocó una fibra más sensible: “¿Cuál es el video más polémico que tenés guardado?”. Sin dudar, Ventura lanzó el nombre de Florencia Peña. No dio detalles, no explicó el contexto ni agregó precisiones, pero la mención fue suficiente para encender las especulaciones y reactivar viejos fantasmas de la farándula, donde archivos, audios y grabaciones siempre forman parte del backstage más incómodo.

La frase, fiel al estilo Ventura, funciona más como provocación que como revelación concreta. En el universo del espectáculo, donde él se mueve desde hace décadas, el manejo de información sensible es parte del juego de poder, y muchas veces los nombres propios pesan más que los datos. Con una sola respuesta, logró instalar nuevamente el debate sobre los límites entre lo privado y lo público, y sobre el rol de quienes custodian —o dicen custodiar— ese material.

Así, en apenas unos minutos de ping pong, Luis Ventura volvió a demostrar por qué sigue siendo una figura central del periodismo de espectáculos: mezcla de ironía, lealtades declaradas y una cuota justa de polémica que, con una frase, alcanza para marcar agenda. Porque cuando habla, incluso en modo juego, siempre deja algo más flotando en el aire.