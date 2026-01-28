Luis Ventura reveló por qué desapareció la niña Loly de los medios: "Me dijeron que mi cabeza habia rodado por ella"

Una de las grandes incógnitas del mundo del espectáculo es el alejamiento de Mariana Antoniale , La "Niña Loly", de los medios de comunicación. La determinación de la modelo fue luego de su ruptura amorosa con Jorge Rial, en 2015, y desde entonces mantienen un perfil super bajo, sin ni siquiera usar redes sociales, por lo que la incógnita sobre lo sucedido genera diversas especulaciones. Y, ahora, Luis Ventura decidió dar su versión, como testigo de época, sobre lo sucedido.

Luis Ventura sobre La "Niña Loly"

En 2012, Jorge Rial y Mariana Antoniale , La "Niña Loly", anunciaron su romance. Fueron tres años de amor, hasta que comenzaron a surgir diversos escándalos relacionados con infidelidades, y la pareja puso fin a su relación. Desde entonces, la exmediática fue vinculada a distintas cuestiones como algunas de las decisiones que tomó el periodista. Pero lo cierto es que su versión de los hechos la guarda en silencio hace más de una década, cuando decidió instalarse en Miami y alejarse de los medios de comunicación, abandonando su carrera artística.

Hoy, la vida de Loly está rodeada de misterio. No se sabe qué hace, dónde está y cómo siguió su vida amorosa, aunque hay diversos rumores de romance y hasta una boda. Pero el silencio es parte fundamental de su nueva vida. En este contexto, Luis Ventura es uno de los grandes testigos de aquella época, como una de las personas más cercanas a Jorge Rial, y hoy decidió hablar sobre el tema.

Invitado por Ángel de Birto a su ciclo de streaming de Bondi, el reconocido periodista decidió ser un gran entrevistado y no dudó en responder cada una de las preguntas realizadas. Por supuesto, no faltó la consulta por este gran misterio. Si bien indicó que desconocía los motivos que llevaron a Antoniale a alejarse, luego fue letal: "Lo sé pero no lo digo. Yo siempre la respeté".

Sin embargo, indicó que la exvedette se comunicó con él: "Hace 10 años que no habla, pero a mí me mandó un mensaje, creo que bueno. Yo tenía otra versión, alguien me dijo que mi cabeza había rodado por ella pero Loly me corrigió". Es que en 2014 Luis Ventura fue apartado de Intrusos (América), que tenía al frente a Jorge Rial, los rumores indicaban que fue por pedido de ella.

Pese a la aclaración que recibió, Luis fue contundente: "No sé si fue así. Ni quiero averiguarlo. Si tomó distancia, sabrá por qué".. Pese a que el quedó en claro que el silencio de La "Niña Loly" es con la prensa, aún quedan diversas preguntas que muchos espera que pueda responder.