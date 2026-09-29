El presente de Luna, la hija de Débora Pérez Volpin: de pastelera a docente en la UBA

Luna Funes eligió construir su recorrido profesional lejos de la exposición pública. La hija de la recordada periodista Débora Pérez Volpin -fallecida en 2018- transitó distintos caminos laborales antes de encontrar en la arquitectura un espacio para desarrollar su profesión y, más recientemente, también para acercarse al ámbito académico.

Débora Pérez Volpin y María Luna Funes

Su presente está ligado a la Universidad de Buenos Aires, institución en la que se formó y donde ahora se desempeña como ayudante de docencia en una materia inicial de la carrera de Arquitectura. Así, después de varios años dedicados a completar sus estudios, la joven atraviesa una nueva etapa que combina su profesión con la enseñanza.

Jaia, el emprendimiento de Luna Funes

Mucho antes de recibirse de arquitecta, Luna Funes incursionó en un rubro completamente diferente. En 2021 creó Jaia, Tienda Dulce, un emprendimiento de pastelería que funcionaba principalmente a través de pedidos y con el que ofrecía distintas preparaciones artesanales. Entre sus productos había rogel, brownies con merengue y cheesecakes, además de otras tortas y propuestas dulces elaboradas de manera casera.

Luna Funes tuvo en emprendimiento de repostería

El proyecto tuvo presencia en redes sociales y acompañó a Luna durante sus primeros años como estudiante universitaria. La experiencia, sin embargo, no duró demasiado. Y es que según lo que se puede ver en la cuenta, la última publicación se realizó en 2022. Así con el paso del tiempo, mientras la joven avanzaba en su formación como arquitecta, también se despidió de su primer emprendimiento,

Luna Funes se recibió de arquitecta en la UBA

Luna Funes cursó Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. El camino universitario también estuvo acompañado por sus primeras experiencias laborales vinculadas al mundo de la construcción y los desarrollos inmobiliarios. En 2024, mientras todavía terminaba sus estudios, se había informado que trabajaba en el área de compras de una desarrolladora inmobiliaria.

Luna Funes se recibió de arquitecta

De esta manera, pudo sumar experiencia dentro de un ámbito relacionado con la carrera que había elegido, mientras avanzaba hacia su objetivo de convertirse en arquitecta. Con el título obtenido, esa formación pasó a ocupar un lugar central en su recorrido profesional. Pero su vínculo con la universidad no terminó con la graduación, y es que poco después, la hija de Débora Pérez Volpin encontró allí una nueva posibilidad para continuar desarrollándose.

Una nueva etapa de Luna Funes como docente

En 2026 Luna Funes comenzó a desempeñarse como ayudante de docencia en una materia inicial de Arquitectura en la misma universidad donde realizó su carrera. El nuevo rol significó sumar la enseñanza a un recorrido que hasta entonces había estado marcado principalmente por la formación y las experiencias laborales vinculadas con su profesión. Desde ese lugar, la joven acompaña a estudiantes que recién comienzan su recorrido universitario, al mismo tiempo que continúa profundizando su propia experiencia dentro de la disciplina.

Laura Funes se desempeña como docente de arquitectura

A diferencia de su hermano Agustín, que desarrolló una carrera relacionada con la comunicación, Luna Funes mantuvo un perfil mucho más alejado de los medios y eligió concentrarse en su formación y en sus proyectos profesionales. Hoy, la arquitectura ocupa un lugar central en su vida profesional y la UBA volvió a ser parte de ese camino, esta vez desde otro lugar.