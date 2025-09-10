Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé y repasó su historia de amor

Luisana Lopilato emocionó este martes a sus seguidores con un homenaje muy especial en las redes sociales. La actriz argentina compartió un video y un extenso mensaje para celebrar el cumpleaños número 50 de Michael Bublé, su esposo y padre de sus cuatro hijos.

Las imágenes recopilan distintos momentos de su vida en común: escenas familiares, apariciones en alfombras rojas, recuerdos junto a sus pequeños y hasta fragmentos de la entrevista que ambos brindaron a Susana Giménez. Un repaso íntimo y cargado de historia que sirvió como excusa perfecta para expresar gratitud y amor.

Luisana Lopilato y Michael Bublé

El emotivo video que compartió Luisana Lopilato por los 50 años de Michael Bublé

“Y todavía no puedo creer lo bendecida que soy de que Dios me haya elegido para recorrer este camino a tu lado. Mis días favoritos son los de envejecer con vos, compartiendo risas, amor, fe y esas pequeñas cosas que hacen que la vida sea extraordinaria”, escribió la actriz en un pasaje de su dedicatoria, que rápidamente se viralizó.

Más adelante, sumó: “Estoy tan orgullosa del hombre que sos, del esposo, del padre, del amigo, y no puedo esperar por todos los años que vienen, tomándote de la mano mientras descubrimos lo hermosa que puede ser la vida cuando la vivimos juntos”. El posteo generó una ola de comentarios y muestras de cariño. Los fanáticos de ambos felicitaron al canadiense y a la pareja, destacando la solidez de una relación que comenzó en 2008 y que en 2011 los llevó a casarse.

El homenaje continuó en las historias de Instagram, donde la actriz publicó mensajes en inglés. “Esposo. Padre. Amigo. Feliz cumpleaños a mi todo”, escribió en una de ellas. En otra, compartió una foto familiar con los apodos de cada integrante y una frase que resumió el espíritu de la jornada: “Esta familia te ama profundamente y se siente bendecida por tenerte”.

De esta manera, el gran protagonista de la jornada fue Michael Bublé, quien recibió un tributo lleno de amor en el día en que alcanzó sus 50 años. La dedicatoria de Luisana Lopilato puso en primer la historia que comparten desde hace más de una década y confirmó que su relación se mantiene fuerte, atravesando cada etapa juntos.

